‘제주형 카이스트’ 청신호…지방 아레나 건립도 기대

동영상 고정 취소

[앵커]



새 정부 국정과제 세부계획에 해상풍력 단지 조성과 카이스트 특성화 대학원이 반영됐다는 소식 전해드렸는데요,



'제주형 카이스트' 설립은 사업 추진에 청신호가 켜졌습니다.



보도에 임연희 기자입니다.



[리포트]



이재명 정부 국정운영의 청사진이 될 국정과제는 123개.



관심은 국정과제를 뒷받침할 564개 세부 실천과제에 쏠리고 있습니다.



미공개된 실천과제를 타 지자체보다 먼저 파악해야 국비 사업 확보 경쟁에서 우위에 설 수 있기 때문입니다.



새 정부 국정기획위에 참여한 위성곤 위원은 KBS제주 집중토론에 출연해 제주 몫으로 기대되는 실천과제 2가지를 꼽았습니다.



첫 번째로 국가 성장 엔진이 될 석박사급 핵심 인력을 키우기 위한 과학기술원 연계 사업, 이른바 '제주형 카이스트' 추진입니다.



[위성곤/국회의원/국정기획위 경제2분과 기획위원 : "독립적인 제주 카이스트를 만드는 방안 하나와. 안 된다면 제주대학교와 카이스트가 특정한 과제, 해양 바이오 기후 에너지 이런 분야에."]



함께 검토 대상 권역에 들어간 전북의 경우 카이스트와 전북대가 협력하는 AI 융합 대학원이 첫발을 떼 제주에 어떤 모델이 도입될지도 관심입니다.



이 밖에도 K-팝 열풍에 힘 입어 논의되고 있는 대규모 공연장인 '아레나' 건립도 제주 유치 가능성이 있는 실천과제 중 하나로 꼽힙니다.



[위성곤/국회의원/국정기획위 경제2분과 기획위원 : "아레나가 원래 계획안에는 하나였는데. 제가 주장해서 4개로 늘어났습니다. 제주에 최소한 1만 석 정도의 아레나 공연장이 꼭 필요하다고 봅니다."]



정부는 아레나 건립을 통해 K-컬처와 관광, 스포츠를 결합한 지역 발전을 꾀하고 있는데, 관광 1번지이자 전지훈련 메카로 떠오른 제주가 경쟁력이 있다는 평가지만, 지자체마다 유치 총력전을 벌이고 있어 제주도의 전략과 대응에 따라 성패가 갈릴 것으로 보입니다



KBS 뉴스 임연희입니다.



촬영기자:고성호



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!