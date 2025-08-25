행안부, 지방 자치 30주년 강원 간담회 개최

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

행정안전부가 오늘(25일) 강원디자인진흥원에서 '지방 자치 30주년 강원권 간담회'를 개최했습니다.



행안부는 이 자리에서 주민 참여 활성화와 지방의회의 역할 강화 등 지방자치 활성화 방안을 설명했습니다.



또, 지방 자치 발전 방안에 대한 주민 의견도 수렴했습니다.



행안부는 간담회 결과를 정책 방향 설계에 반영할 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!