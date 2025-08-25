춘천, 강촌 도시재생사업 업무 협약
입력 2025.08.25 (19:21) 수정 2025.08.25 (20:13)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
춘천시는 오늘(25일) 시청에서 송곡대학교, 강촌레일파크와 강촌 도시재생사업을 위한 업무 협약을 체결했습니다.
이에 따라 각 기관은 강촌 도시재생 관련 연구와 인재 양성에 협력합니다.
강촌리 도시재생사업은 낙후된 강촌 지역 발전을 위해 2029년까지 생태 광장과 레포츠 시설 등을 조성하는 사업입니다.
이에 따라 각 기관은 강촌 도시재생 관련 연구와 인재 양성에 협력합니다.
강촌리 도시재생사업은 낙후된 강촌 지역 발전을 위해 2029년까지 생태 광장과 레포츠 시설 등을 조성하는 사업입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 춘천, 강촌 도시재생사업 업무 협약
-
- 입력 2025-08-25 19:21:54
- 수정2025-08-25 20:13:16
춘천시는 오늘(25일) 시청에서 송곡대학교, 강촌레일파크와 강촌 도시재생사업을 위한 업무 협약을 체결했습니다.
이에 따라 각 기관은 강촌 도시재생 관련 연구와 인재 양성에 협력합니다.
강촌리 도시재생사업은 낙후된 강촌 지역 발전을 위해 2029년까지 생태 광장과 레포츠 시설 등을 조성하는 사업입니다.
이에 따라 각 기관은 강촌 도시재생 관련 연구와 인재 양성에 협력합니다.
강촌리 도시재생사업은 낙후된 강촌 지역 발전을 위해 2029년까지 생태 광장과 레포츠 시설 등을 조성하는 사업입니다.
-
-
임서영 기자 mercy0@kbs.co.kr임서영 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.