춘천, 강촌 도시재생사업 업무 협약

춘천시는 오늘(25일) 시청에서 송곡대학교, 강촌레일파크와 강촌 도시재생사업을 위한 업무 협약을 체결했습니다.



이에 따라 각 기관은 강촌 도시재생 관련 연구와 인재 양성에 협력합니다.



강촌리 도시재생사업은 낙후된 강촌 지역 발전을 위해 2029년까지 생태 광장과 레포츠 시설 등을 조성하는 사업입니다.



