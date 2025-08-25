[정가직설] 강원연구원 인사 ‘논란’
입력 2025.08.25 (19:27) 수정 2025.08.25 (20:15)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
최근 강원연구원이 승진 인사 논란에 휩싸였습니다.
결국 강원도가 도 감사위원회에 특정 감사를 의뢰했는데요.
'정가직설'에서 강원연구원 인사 문제에 대해 알아봅니다.
결국 강원도가 도 감사위원회에 특정 감사를 의뢰했는데요.
'정가직설'에서 강원연구원 인사 문제에 대해 알아봅니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- [정가직설] 강원연구원 인사 ‘논란’
-
- 입력 2025-08-25 19:27:43
- 수정2025-08-25 20:15:12
최근 강원연구원이 승진 인사 논란에 휩싸였습니다.
결국 강원도가 도 감사위원회에 특정 감사를 의뢰했는데요.
'정가직설'에서 강원연구원 인사 문제에 대해 알아봅니다.
결국 강원도가 도 감사위원회에 특정 감사를 의뢰했는데요.
'정가직설'에서 강원연구원 인사 문제에 대해 알아봅니다.
-
- KBS 지역국의 기사 모음
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.