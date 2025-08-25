뉴스7(춘천)

[여기는 강릉] 양양군의회 “체육시설 ‘에어돔’ 공사 공정성 검증” 외

입력 2025.08.25 (19:24) 수정 2025.08.25 (20:06)

양양군의회는 오늘(25일) 하루 일정으로 긴급 임시회를 열고, 체육시설 '에어돔' 설치 공사에 대한 공정성 검증을 위해 행정사무조사 요구의 건과 특위 구성 결의안 등을 심의, 의결했습니다.

이에 따라 행정사무조사 특위는 오늘(25일)부터 다음 달(9월) 23일까지 사업 계획과 업체 선정 절차, 공사 추진 과정 등 사업 전반을 조사하게 됩니다.

삼척, ‘수소 계량 신뢰성 센터’ 구축 업무 협약

삼척시와 한국기계전기전자시험연구원이 '수소 계량 신뢰성 센터' 구축을 위한 업무 협약을 맺었습니다.

'수소 계량 신뢰성 센터'는 내년 하반기까지 192억 원이 투입돼 건립될 예정입니다.

센터는 수소 계량 오차 검정 장비와 수소 충전소 현장 평가 체계 마련 등의 업무를 맡게 됩니다.

정선, 화암약수 ‘사운드 워킹’ 프로그램 운영

정선군이 웰니스 관광 활성화 사업의 하나로 화암면 '화암약수 야영장' 일대에서 자연의 소리를 들으며 걷는 '사운드 워킹' 프로그램을 운영합니다.

이번 프로그램은 다음 달 (9월) 5일부터 11월 29일까지 매주 금·토요일 오후 4시에 열립니다.

참가는 회당 10명 안팎으로 사전 신청을 받아 이뤄지며, 참가비는 1인당 5천 원입니다.

태백, 민생 경제 지원 공모 선정…냉방기 교체

태백시가 정부의 2025년 민생경제 지원 공모 사업에 선정돼, 5천만 원을 지원받습니다.

태백시는 이에 따라 다음 달(9월)부터 복지시설과 경로당 7곳에 고효율 냉방기 16대를 교체할 계획입니다.

태백시는 사업이 완료되면 여름철 냉방 환경 개선과 취약 주민 건강 보호에 도움이 될 것으로 기대하고 있습니다.

