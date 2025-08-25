“전북 온열질환자 절반 가까이 60대 이상”

동영상 고정 취소

체감온도가 35도 안팎을 오르내리는 무더위가 연일 지속되고 있는 가운데, 올 들어 전북의 온열질환자는 2백 17명으로 집계돼 지난해 같은 기간보다 17퍼센트 늘었습니다.



특히 60대 이상 고령층이 백 5명으로 전체의 48퍼센트에 달하고, 논밭이나 작업장 등 야외 활동 중 발병이 잦은 것으로 나타났습니다.



전북도는 고령 농업인과 건설 현장 근로자 등 고위험군을 중심으로 물 섭취와 무더위 쉼터 이용 등 폭염 시 행동 요령을 추가 안내할 계획입니다.



