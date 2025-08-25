뉴스7(전주)

[이슈K] ‘포스코이앤씨’ 공사 재개…전북 사업장은?

입력 2025.08.25 (19:31) 수정 2025.08.25 (20:14)

"전북 온열질환자 절반 가까이 60대 이상"

“전북 온열질환자 절반 가까이 60대 이상”
진안홍삼 유럽 시장 공략 '속도'…"이탈리아에 홍보관 개점"

진안홍삼 유럽 시장 공략 ‘속도’…“이탈리아에 홍보관 개점”

[앵커]

이슈K 시간입니다.

연이은 노동자 사망사고로 전국 모든 사업장의 문을 닫았던 포스코이앤씨가 공사를 재개했습니다.

전체 백여 개 사업장 가운데 전주에도 3개 현장이 있는데요.

현재 차질은 없는지, 또 우려는 무엇인지 살펴봅니다.

노동식 한국공인중개사 협회 중앙자문위원 나오셨습니다.

어서 오십시오.

포스코이앤씨가 공사를 전면 중단한 지 17일만에 안전점검을 마친 현장부터 공사 재개에 들어갔죠.

전주는 3개의 아파트 공사가 진행되고 있었는데, 어떤 상황입니까?

[앵커]

가장 궁금한 건 준공과 입주에 미치는 영향입니다.

조합원들과 입주민들 걱정이 이만저만 아닌데요.

어떤 상황인가요?

[앵커]

공사가 재개됐다지만, 잇단 산재로 포스코이앤씨가 처벌을 피할 수는 없을텐데요.

처벌 영향과 근본적인 해결책도 궁금합니다.

[앵커]

이번 사태, 전북 건설과 주택시장에 어떤 영향 미칠 걸로 보시나요?

[앵커]

여기까지 듣겠습니다.

고맙습니다.

  • [이슈K] ‘포스코이앤씨’ 공사 재개…전북 사업장은?
    • 입력 2025-08-25 19:31:58
    • 수정2025-08-25 20:14:29
    뉴스7(전주)
