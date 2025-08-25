[이슈K] ‘포스코이앤씨’ 공사 재개…전북 사업장은?

동영상 고정 취소

연이은 노동자 사망사고로 전국 모든 사업장의 문을 닫았던 포스코이앤씨가 공사를 재개했습니다.



전체 백여 개 사업장 가운데 전주에도 3개 현장이 있는데요.



현재 차질은 없는지, 또 우려는 무엇인지 살펴봅니다.



노동식 한국공인중개사 협회 중앙자문위원 나오셨습니다.



어서 오십시오.



포스코이앤씨가 공사를 전면 중단한 지 17일만에 안전점검을 마친 현장부터 공사 재개에 들어갔죠.



전주는 3개의 아파트 공사가 진행되고 있었는데, 어떤 상황입니까?



[앵커]



가장 궁금한 건 준공과 입주에 미치는 영향입니다.



조합원들과 입주민들 걱정이 이만저만 아닌데요.



어떤 상황인가요?



[앵커]



공사가 재개됐다지만, 잇단 산재로 포스코이앤씨가 처벌을 피할 수는 없을텐데요.



처벌 영향과 근본적인 해결책도 궁금합니다.



[앵커]



이번 사태, 전북 건설과 주택시장에 어떤 영향 미칠 걸로 보시나요?



[앵커]



