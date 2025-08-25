천창수 교육감 “교사 감축, 교육격차 확대 우려”

동영상 고정 취소

교육부의 내년도 교사 수 감축 예고와 관련해 천창수 울산교육감이 "교육의 질을 하락시켜 교육격차 확대와 교육 불평등 심화를 초래할 것"이라며 우려를 표했습니다.



천 교육감은 성명서에서 "교육부는 교원 감축의 근거로 학생 수 감소를 들고 있지만, 많은 학교에서 과밀학급을 운영하고 있다"며 이같이 밝혔습니다.



또 "학령인구 감소에 대한 적극적인 대책은 학급 당 학생 수를 줄여 교육환경을 개선하고, 교사 정원을 확대해 교육의 질을 높여 가는 것" 이라고 덧붙였습니다.



