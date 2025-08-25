울산시, 정부 에너지 정책 주축 조직 개편 우려
입력 2025.08.25 (19:37) 수정 2025.08.25 (20:40)
정부가 에너지 정책을 산업·통상 정책과 분리하는 방향으로 조직 개편을 검토하는 것과 관련해 울산시가 반대 입장을 내놨습니다.
울산시는 성명에서 "울산은 인공지능과 분산 에너지 등을 발판 삼아 새로운 도약을 준비하고 있다"며, "환경 규제를 주요 정책으로 삼는 부처가 중심이 되는 조직 개편은 산업 경쟁력을 쇠퇴시키고, 국가 발전의 걸림돌이 될까 우려스럽다"고 밝혔습니다.
또, 대형화되는 산불과 산사태에 대응하고 소나무재선충병 방제 등 산림행정 강화를 위해 산림청을 산림부로 격상할 것도 건의했습니다.
정부가 에너지 정책을 산업·통상 정책과 분리하는 방향으로 조직 개편을 검토하는 것과 관련해 울산시가 반대 입장을 내놨습니다.
울산시는 성명에서 "울산은 인공지능과 분산 에너지 등을 발판 삼아 새로운 도약을 준비하고 있다"며, "환경 규제를 주요 정책으로 삼는 부처가 중심이 되는 조직 개편은 산업 경쟁력을 쇠퇴시키고, 국가 발전의 걸림돌이 될까 우려스럽다"고 밝혔습니다.
또, 대형화되는 산불과 산사태에 대응하고 소나무재선충병 방제 등 산림행정 강화를 위해 산림청을 산림부로 격상할 것도 건의했습니다.
