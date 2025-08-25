118일 도전, 여성 최초 스케이트보드 미국 횡단

동영상 고정 취소

버지니아주 해변에서 수십 명의 사람들이 박수와 환호로 스케이트보드를 타고 들어오는 브룩 존슨 씨를 맞이합니다.



평소 스케이트보드를 좋아한 존슨 씨는 캘리포니아에서 출발해 버지니아까지 스케이트보드 하나로 미국을 횡단한 최초의 여성이 되었습니다.



[브룩 존슨/여성 최초 스케이트보드 미국 횡단 : "믿기지 않아요. 시작도 바다였고, 끝도 이렇게 바다에서 마무리하네요."]



118일간 이어진 여정은 폭염과 비바람 그리고 끝없는 도로 위의 고통과 눈물로 가득했지만, 그녀의 목표는 단순한 기록이 아니었습니다.



척수 손상으로 세상을 떠난 새아버지를 기리며 척수 손상 연구 기금 약 7천만 원을 모금하는 것이었습니다.



[브룩 존슨/여성 최초 스케이트보드 미국 횡단 : "너무 힘들어서 많이 울었지만, 아버지께 역사적인 기록을 세우겠다고 약속했고, 이렇게 지켰습니다."]



존슨 씨는 앞으로도 척수 손상 연구의 중요성을 알리는 활동을 이어갈 계획인데요.



자신의 도전이 사람들에게 무엇이든 할 수 있다는 희망을 주길 바란다고 전했습니다.



KBS 월드 뉴스입니다.



