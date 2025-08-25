뉴스 7

118일 도전, 여성 최초 스케이트보드 미국 횡단

입력 2025.08.25 (19:40) 수정 2025.08.25 (19:45)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

티베트 유목 가정 아이들 ‘학교가 집’

티베트 유목 가정 아이들 ‘학교가 집’
인구 감소 89개 지자체에 ‘생활인구 등록제’ 도입

인구 감소 89개 지자체에 ‘생활인구 등록제’ 도입

다음
버지니아주 해변에서 수십 명의 사람들이 박수와 환호로 스케이트보드를 타고 들어오는 브룩 존슨 씨를 맞이합니다.

평소 스케이트보드를 좋아한 존슨 씨는 캘리포니아에서 출발해 버지니아까지 스케이트보드 하나로 미국을 횡단한 최초의 여성이 되었습니다.

[브룩 존슨/여성 최초 스케이트보드 미국 횡단 : "믿기지 않아요. 시작도 바다였고, 끝도 이렇게 바다에서 마무리하네요."]

118일간 이어진 여정은 폭염과 비바람 그리고 끝없는 도로 위의 고통과 눈물로 가득했지만, 그녀의 목표는 단순한 기록이 아니었습니다.

척수 손상으로 세상을 떠난 새아버지를 기리며 척수 손상 연구 기금 약 7천만 원을 모금하는 것이었습니다.

[브룩 존슨/여성 최초 스케이트보드 미국 횡단 : "너무 힘들어서 많이 울었지만, 아버지께 역사적인 기록을 세우겠다고 약속했고, 이렇게 지켰습니다."]

존슨 씨는 앞으로도 척수 손상 연구의 중요성을 알리는 활동을 이어갈 계획인데요.

자신의 도전이 사람들에게 무엇이든 할 수 있다는 희망을 주길 바란다고 전했습니다.

KBS 월드 뉴스입니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 118일 도전, 여성 최초 스케이트보드 미국 횡단
    • 입력 2025-08-25 19:40:44
    • 수정2025-08-25 19:45:00
    뉴스 7
버지니아주 해변에서 수십 명의 사람들이 박수와 환호로 스케이트보드를 타고 들어오는 브룩 존슨 씨를 맞이합니다.

평소 스케이트보드를 좋아한 존슨 씨는 캘리포니아에서 출발해 버지니아까지 스케이트보드 하나로 미국을 횡단한 최초의 여성이 되었습니다.

[브룩 존슨/여성 최초 스케이트보드 미국 횡단 : "믿기지 않아요. 시작도 바다였고, 끝도 이렇게 바다에서 마무리하네요."]

118일간 이어진 여정은 폭염과 비바람 그리고 끝없는 도로 위의 고통과 눈물로 가득했지만, 그녀의 목표는 단순한 기록이 아니었습니다.

척수 손상으로 세상을 떠난 새아버지를 기리며 척수 손상 연구 기금 약 7천만 원을 모금하는 것이었습니다.

[브룩 존슨/여성 최초 스케이트보드 미국 횡단 : "너무 힘들어서 많이 울었지만, 아버지께 역사적인 기록을 세우겠다고 약속했고, 이렇게 지켰습니다."]

존슨 씨는 앞으로도 척수 손상 연구의 중요성을 알리는 활동을 이어갈 계획인데요.

자신의 도전이 사람들에게 무엇이든 할 수 있다는 희망을 주길 바란다고 전했습니다.

KBS 월드 뉴스입니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 별거중 아내에게 ‘위치추적’ 스토킹…법원은 구속영장 기각

[단독] 별거중 아내에게 ‘위치추적’ 스토킹…법원은 구속영장 기각
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.