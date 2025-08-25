인구 감소 89개 지자체에 ‘생활인구 등록제’ 도입

동영상 고정 취소

인구 감소로 지방 소멸 위기가 커지는 가운데, 정부가 인구가 줄고 있는 지자체 89곳에 '생활인구 등록제'를 도입하기로 했습니다.



주민등록상 주소를 둔 거주민 뿐 아니라 통학이나 관광 등으로 체류하는 인구까지 포함하는 새로운 인구 개념으로 지역 경제 활성화를 이끌기로 했습니다.



김하은 기자입니다.



[리포트]



충남 공주시의 한 꽃 축제장.



인구가 10만 명을 조금 넘는 공주시는 인구 감소 지역이지만, 월 평균 생활인구는 70만 명 가까이 됩니다.



지방 소멸 위기감은 잘 느껴지지 않습니다.



[박상규/인천시 연수구 : "날씨도 좋고 해서 (축제) 끝나고 나서 맛집도 가고 부모님 모시고 공산성도 갔다가…"]



'생활인구'란 주민등록상 주소지를 둔 '정주인구'와 해당 지역에 하루 3시간, 월 1차례 이상 머무르는 '체류인구'를 포함하는 새로운 개념입니다.



통근이나 통학, 관광 목적의 유동 인구까지 포함해서, 보다 폭넓게 인구를 산정하자는 겁니다.



실제로 지난해 10월 기준으로 인구감소 지역인 전국 89개 지자체의 체류인구는 2천 6백만여 명으로, 정주인구보다 5배 이상 많았습니다.



이에 행정안전부가 '생활인구 등록제' 도입을 위한 참고 조례안을 89개 지자체에 내려보냈습니다.



방문 경험이 있거나 고향사랑기부금을 낸 사람 등이 '생활인구'로 등록하면, 숙박·교통 지원을 비롯한 다양한 혜택을 주기로 했습니다.



[한용덕/행정안전부 균형발전제도과 서기관 : "등록하신 분들을 관리하고 서로 지원하고 하면서 (향후) 인구 감소 지역에 정착할 수 있는…"]



생활인구 개념이 확산하면 전국 단위가 아닌 지역 맞춤형 인구 대책이 마련될 거란 기대도 나옵니다.



[이원도/한국지방행정연구원 부연구위원 : "정말 중점을 가져야 되는 인구 유형이 누구인가, 지역이 조금 더 수월하게 파악하기 위해서…"]



소멸 위기 속 생활인구 증대에 사활을 거는 지자체들이 늘고 있는 가운데, 인구 정책의 새 전환점이 될 지 주목됩니다.



KBS 뉴스 김하은입니다.



영상편집:이상미/그래픽:김지훈 김지혜



