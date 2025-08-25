[주요 단신] 이도2동 정전 1,300여 가구 피해…40분 만에 복구 외

동영상 고정 취소

오늘(25일) 오후 2시 40분쯤 제주시 이도2동 등 일대에서 정전이 발생해 천3백여 가구가 불편을 겪었습니다.



이번 정전은 40여 분 만에 복구됐는데, 엘리베이터 갇힘 사고 1건을 포함해 119에 모두 3건의 신고가 접수됐습니다.



한전 제주본부는 이도이동 아파트 재건축을 위해 공사업체가 수목 제거 작업을 하다가 수목이 전기 설비와 접촉하면서 정전이 발생했던 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있습니다.



도내 호텔서 중국인 감금한 일당 3명 검거



빌린 카지노 칩을 갚지 않은 40대 중국인을 감금한 중국인 일당이 경찰에 붙잡혔습니다



제주서부경찰서는 폭력행위처벌법 위반 혐의로 중국인 3명을 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.



이들은 지난 20일 오전 8시부터 15시간가량 도내 한 호텔 객실에서 40대 중국인 남성의 여권과 신분증을 빼앗고 객실 안에 감금해 협박한 혐의를 받고 있습니다.



경찰조사 결과, 40대 중국인 남성은 도내 호텔 카지노에서 도박을 하다 돈을 잃고 피의자들에게 현금 2천만 원 상당의 카지노 칩을 빌린 것으로 드러났습니다.



“제2공항 갈등, 대통령실이 해결해야…도민 결정 중요”



제주 제2공항 반대단체가 2공항을 둘러싼 갈등 문제를 대통령실이 나서 직접 해결하라고 촉구했습니다.



제주제2공항강행저지비상도민회의는 성명을 내고 "제2공항 갈등 해결을 위한 진정서 답변이 한 달 만에 나왔는데, 답변 주체는 대통령실이 아닌 국토부 제주지방항공청이었다"며 "제2공항 10년 갈등을 어떻게 해결하려고 하는지 대통령실이 직접 대답해야 한다"고 주장했습니다.



또 "충분한 숙의를 거쳐, 2공항이 정말 필요한지, 입지가 환경적으로 적합한지 도민들이 결정하게 하라"고 요구했습니다.



