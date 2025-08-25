[날씨] 제주 내일도 무더위·열대야…내일 낮~모레 새벽 비

동영상 고정 취소

어느덧 8월의 마지막 주입니다.



오늘 제주시의 낮 기온은 34도 가까이 오르며 여전히 무더운데요.



이번 주 낮 기온이 조금씩 내려가겠지만, 30도를 웃돌며 평년보다 덥겠고요.



해안 지역을 중심으론 열대야도 이어지겠습니다.



산지를 제외한 제주 전역에선 폭염특보가 이어지고 있습니다.



내일도 한낮엔 체감온도가 33도에서 35도 안팎까지 오르는 곳도 있겠습니다.



한편, 내일 늦은 새벽까진 소나기가 지나는 곳이 있겠고요.



잠시 소강상태를 보이다 내일 다시 비 소식이 있습니다.



낮부터 서부 지역을 중심으로 비가 시작돼 점차 제주 전역으로 확대되겠고요.



수요일 새벽까지 5에서 40mm의 강수량이 예상됩니다.



자세한 지역별 기온 살펴보겠습니다.



내일 아침 기온은 성산 26도, 고산과 서귀포 27도, 제주 28도로 시작하겠습니다.



낮 기온은 고산 30도, 성산과 서귀포 32도, 제주 33도로 오늘보다 1도에서 2도가량 낮겠습니다.



바다의 물결은 제주 앞바다에서 0.5에서 2m로 비교적 잔잔하겠고요.



남쪽 먼바다의 물결도 높지 않겠습니다.



비가 그친 뒤 당분간 하늘에 구름이 많겠고요.



밤낮없는 더위는 여전하겠습니다.



건강관리에 신경 쓰셔야겠습니다.



날씨였습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!