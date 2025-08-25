진안홍삼 유럽 시장 공략 ‘속도’…“이탈리아에 홍보관 개점”

동영상 고정 취소

진안 홍삼이 유럽시장에 진출합니다.



남원시가 '고령자 건강 치유마을 블루존 프로젝트' 사업 대상지로 최종 선정돼 고령 친화적인 주거단지 조성에 나섭니다.



전북의 지역 소식, 이종완 기자가 전합니다.



사단법인 진안군 친환경홍삼한방산업클러스터 사업단이 이탈리아 파르마 지역 케이 숍(K-Shop) 매장 개점을 앞두고 본격적인 유럽 시장 공략에 나섰습니다.



사업단은 오는 12월 초 이탈리아 파르마 지역의 케이 숍(K-Shop) 매장 개점을 앞두고 현지법인과 진안홍삼 홍보관 설치, 브랜드 입점 등의 실무 사항 협의를 다음 달까지 마무리 지을 예정이라고 밝혔습니다.



[김정배/진안군 홍삼한방클러스터 사업단장 : "진안홍삼 브랜드를 세계에 알릴 기회로 보고 있습니다. 진안군 홍삼의 유럽 시장 진출을 위해 이탈리아에 거점이 확보되도록 대책과 노력을 아끼지 않겠습니다."]



남원시가 전북자치도 특화사업으로 추진하는 '고령자 건강 치유마을 블루존 프로젝트' 사업 대상지로 최종 선정돼 고령 친화적인 주거단지 조성에 나섭니다.



내년부터 2천30년까지 사업비 2천여억 원을 투입해 남원시 용정동 일원에 실버타운과 여가 생활시설, 건강 지원시설 등 통합된 복합형 건강 치유마을을 조성할 예정입니다.



[한용재/남원시 보건소장 : "블루존 프로젝트 선정으로 고령자에게는 건강한 노후를, 지역에는 새로운 활력을 불어넣는 대표 모델로 만들어가겠습니다."]



완주군이 매주 월요일 완주 독립운동추모공원에서 어린이를 대상으로 한 독립운동 역사 체험 프로그램을 운영합니다.



체험 프로그램은 독립운동 기념비 참배와 완주 독립운동 이야기 듣기, 독립운동기념관 관람과 태극기 그리기 등 다양한 활동으로 구성됩니다.



KBS 뉴스 이종완입니다.



영상편집:공재성



