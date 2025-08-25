日 장생 탄광 수몰 현장서 희생자 추정 뼈 발견
입력 2025.08.25 (19:56) 수정 2025.08.25 (20:21)
1942년 한국인이 대거 수몰된 일본 장생 탄광 현장에서 사람 뼈로 추정되는 유골이 발견됐습니다.
일본 시민단체 '새기는 모임'은 오늘(25일) 한국인 잠수사가 갱도 안에서 희생자 4명의 유해로 추정되는 뼈를 확인했다며, 이 중 일부를 가지고 나온 사진을 공개했습니다.
장생 탄광 수몰 사고로 숨진 조선인 노동자 136명 중 73명은 대구·경북 출신으로 파악된 가운데, 유골이 사람 뼈로 확인될 경우, 사고 83년 만에 희생자 유해 수습에 탄력이 붙을 것으로 기대됩니다.
1942년 한국인이 대거 수몰된 일본 장생 탄광 현장에서 사람 뼈로 추정되는 유골이 발견됐습니다.
