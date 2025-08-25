오늘 오전 경주에 규모 2.2 지진…피해 없어

동영상 고정 취소

오늘 오전 10시 40분 경주에서 규모 2.2의 지진이 발생했습니다.



진앙은 경주시 남남서쪽 11km, 진원의 깊이는 14킬로미터로 분석됐습니다.



이번 지진으로 경북과 울산 지역에 진도 2의 흔들림이 전달됐지만, 피해신고는 접수되지 않았습니다.



이로써 올해 우리나라에 규모 2.0 이상 지진은 모두 50차례 발생했습니다.



