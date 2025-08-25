경찰, ‘압수수색 중 피의자 사망’ 자체 감찰

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

재개발 조합 비리 의혹으로 수사를 받던 피의자가 압수수색 과정에서 투신해 숨진 사건과 관련해 전북경찰청이 감찰에 나섭니다.



전북경찰청 청문감사인권담당관실은, 반부패경제범죄수사대 해당 팀장과 팀원 등 3명에 대한 자체 감찰에 착수했습니다.



뇌물 혐의로 수사받던 60대 피의자는 지난 4일 대전시 자택에서 경찰 압수수색 도중 투신했습니다.



