뉴스7(전주)

경찰, ‘압수수색 중 피의자 사망’ 자체 감찰

입력 2025.08.25 (19:59) 수정 2025.08.25 (20:16)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

경찰, ‘주식 차명 거래’ 이춘석 관련 29명 조사

경찰, ‘주식 차명 거래’ 이춘석 관련 29명 조사
“경찰, 익산시 계약 비리 철저하게 수사해야”

“경찰, 익산시 계약 비리 철저하게 수사해야”

다음
재개발 조합 비리 의혹으로 수사를 받던 피의자가 압수수색 과정에서 투신해 숨진 사건과 관련해 전북경찰청이 감찰에 나섭니다.

전북경찰청 청문감사인권담당관실은, 반부패경제범죄수사대 해당 팀장과 팀원 등 3명에 대한 자체 감찰에 착수했습니다.

뇌물 혐의로 수사받던 60대 피의자는 지난 4일 대전시 자택에서 경찰 압수수색 도중 투신했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경찰, ‘압수수색 중 피의자 사망’ 자체 감찰
    • 입력 2025-08-25 19:59:48
    • 수정2025-08-25 20:16:36
    뉴스7(전주)
재개발 조합 비리 의혹으로 수사를 받던 피의자가 압수수색 과정에서 투신해 숨진 사건과 관련해 전북경찰청이 감찰에 나섭니다.

전북경찰청 청문감사인권담당관실은, 반부패경제범죄수사대 해당 팀장과 팀원 등 3명에 대한 자체 감찰에 착수했습니다.

뇌물 혐의로 수사받던 60대 피의자는 지난 4일 대전시 자택에서 경찰 압수수색 도중 투신했습니다.
안승길
안승길 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 별거중 아내에게 ‘위치추적’ 스토킹…법원은 구속영장 기각

[단독] 별거중 아내에게 ‘위치추적’ 스토킹…법원은 구속영장 기각
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.