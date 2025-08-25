뉴스7(전주)

“경찰, 익산시 계약 비리 철저하게 수사해야”

입력 2025.08.25 (20:00) 수정 2025.08.25 (20:17)

공무원 뇌물 사건에서 비롯된 익산시 계약 비리 의혹에 대한 경찰의 철저한 수사 요구가 높습니다.

익산참여연대 등 16개 단체는 전북경찰청 앞에서 기자회견을 열고 정헌율 익산시장의 무책임한 태도로 자체 재발 방지 대책이 힘들게 됐다며, 이제 시민들이 기대할 것은 경찰의 성역 없는 수사라고 강조했습니다.

또 비리 규모와 수법 등으로 미뤄볼 때 공무원 개인과 업체의 일탈이기보다는 윗선 개입 여부에 대한 의심이 제기된다며, 사건 전말을 밝혀 비리를 뿌리 뽑아야 한다고 주장했습니다.

공무원 뇌물 사건에서 비롯된 익산시 계약 비리 의혹에 대한 경찰의 철저한 수사 요구가 높습니다.

익산참여연대 등 16개 단체는 전북경찰청 앞에서 기자회견을 열고 정헌율 익산시장의 무책임한 태도로 자체 재발 방지 대책이 힘들게 됐다며, 이제 시민들이 기대할 것은 경찰의 성역 없는 수사라고 강조했습니다.

또 비리 규모와 수법 등으로 미뤄볼 때 공무원 개인과 업체의 일탈이기보다는 윗선 개입 여부에 대한 의심이 제기된다며, 사건 전말을 밝혀 비리를 뿌리 뽑아야 한다고 주장했습니다.
안승길
안승길 기자

