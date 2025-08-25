“경찰, 익산시 계약 비리 철저하게 수사해야”

동영상 고정 취소

공무원 뇌물 사건에서 비롯된 익산시 계약 비리 의혹에 대한 경찰의 철저한 수사 요구가 높습니다.



익산참여연대 등 16개 단체는 전북경찰청 앞에서 기자회견을 열고 정헌율 익산시장의 무책임한 태도로 자체 재발 방지 대책이 힘들게 됐다며, 이제 시민들이 기대할 것은 경찰의 성역 없는 수사라고 강조했습니다.



또 비리 규모와 수법 등으로 미뤄볼 때 공무원 개인과 업체의 일탈이기보다는 윗선 개입 여부에 대한 의심이 제기된다며, 사건 전말을 밝혀 비리를 뿌리 뽑아야 한다고 주장했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!