[날씨] 전북 비 소식에 폭염 완화…내일까지 최대 80mm 이상 폭우

현재 전북은 구름 많은 가운데, 순창을 중심으로 일부 지역에 시간당 10mm 안팎의 비가 내리고 있습니다.



북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 오늘 밤부터 내일 오후까지 20-60mm의 강수량이 예상됩니다.



특히, 호우 예비 특보가 내려진 익산과 군산을 비롯한 전북 서부지역에는 80mm 이상의 집중 호우가 내리겠습니다.



밤 사이 강한 비 소식에 주의가 필요하겠습니다.



잦은 비 소식에 폭염특보는 완화되었습니다.



하지만, 비가 내려도 여전히 평년보다 기온이 높습니다.



습도 또한 높아서 무더위는 이어지겠습니다.



자세한 지역별 날씹니다.



내일 익산의 아침 기온이 25도, 김제가 26도에서 출발해 한낮 기온은 31도가 예상됩니다.



동부권은 완주가 24도, 순창이 25도에서 출발해 한낮에는 30도까지 오르겠습니다.



해상 날씹니다.



내일 전북 앞바다의 물결은 1.5m, 서해남부해상은 2.5m까지 일겠고요,



돌풍과 천둥, 번개에도 유의하기 바랍니다.



연일 폭우와 폭염이 반복되는 만큼 건강관리 잘 해주시기 바랍니다.



날씨였습니다.



