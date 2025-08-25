용담호·옥정호에서 녹조현상 일부 발견
입력 2025.08.25 (20:00) 수정 2025.08.25 (20:17)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
연일 계속되는 폭염에 용담호와 옥정호에서 녹조 현상이 발견됐습니다.
현재 용담호와 옥정호 일부 지점에서는 유해 남조류가 밀리리터 당 천 세포를 초과해 이미 한 차례 기준치를 넘겼습니다.
오는 28일 비슷한 수준이 확인되면 조류 경보제 '관심' 단계가 발령됩니다.
전북도는 전북지방환경청, 해당 시군 등과 함께 주변의 오염 요인 점검과 정수 처리 강화 등 녹조 저감 조치를 시행할 방침입니다.
현재 용담호와 옥정호 일부 지점에서는 유해 남조류가 밀리리터 당 천 세포를 초과해 이미 한 차례 기준치를 넘겼습니다.
오는 28일 비슷한 수준이 확인되면 조류 경보제 '관심' 단계가 발령됩니다.
전북도는 전북지방환경청, 해당 시군 등과 함께 주변의 오염 요인 점검과 정수 처리 강화 등 녹조 저감 조치를 시행할 방침입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 용담호·옥정호에서 녹조현상 일부 발견
-
- 입력 2025-08-25 20:00:26
- 수정2025-08-25 20:17:21
연일 계속되는 폭염에 용담호와 옥정호에서 녹조 현상이 발견됐습니다.
현재 용담호와 옥정호 일부 지점에서는 유해 남조류가 밀리리터 당 천 세포를 초과해 이미 한 차례 기준치를 넘겼습니다.
오는 28일 비슷한 수준이 확인되면 조류 경보제 '관심' 단계가 발령됩니다.
전북도는 전북지방환경청, 해당 시군 등과 함께 주변의 오염 요인 점검과 정수 처리 강화 등 녹조 저감 조치를 시행할 방침입니다.
현재 용담호와 옥정호 일부 지점에서는 유해 남조류가 밀리리터 당 천 세포를 초과해 이미 한 차례 기준치를 넘겼습니다.
오는 28일 비슷한 수준이 확인되면 조류 경보제 '관심' 단계가 발령됩니다.
전북도는 전북지방환경청, 해당 시군 등과 함께 주변의 오염 요인 점검과 정수 처리 강화 등 녹조 저감 조치를 시행할 방침입니다.
-
-
조선우 기자 ssun@kbs.co.kr조선우 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.