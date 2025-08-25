[날씨] 대구·경북 대부분 내일 저녁까지 비…더위 계속

동영상 고정 취소

오늘도 덥고 습합니다.



경북 북부 일부와 울릉도, 독도를 제외한 모든 지역에 여전히 폭염경보가 내려져있는데요.



오늘 영덕은 37.6도, 대구는 36.9도까지 올라 매우 무더웠습니다.



내일은 우산을 챙겨야겠습니다.



대구 경북 대부분 지역에 저녁까지 비가 내리겠는데요.



예상강수량은 5~30mm 정도 되겠습니다.



오늘 밤에 중부지방과 호남엔 집중 호우가 내리겠고, 내일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다.



한낮기온은 조금 떨어지겠지만, 여전히 덥겠습니다.



다음은 지역별 내일 기온입니다.



대구와 남부지역은 아침기온 25도 안팎으로 출발해, 한낮에는 33도에서 34도의 기온을 보이며 오늘보다 조금 낮겠습니다.



북부지역은 아침기온 22도에서 25도 분포를 보이겠고, 한낮에는 봉화가 29도, 의성은 32도까지 오르겠습니다.



동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 포항이 27도로 출발하는 등 열대야가 여전하겠고, 한낮에는 29도에서 34도까지 오르겠습니다.



현재 동해남부먼바다에 풍랑예비특보가 내려져 있습니다.



바다의 물결은 최고 3.5m로 매우 높게 일겠고요.



울릉도, 독도엔 강풍예비특보가 내려져 있어, 바람도 강하게 불겠습니다.



비가 오면서 폭염특보는 차차 완화될 수 있습니다.



모레부터는 동풍이 불면서 동해안은 최고 체감온도가 30도 안팎으로 떨어지겠습니다.



날씨정보였습니다.



