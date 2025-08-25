뉴스7(대구)

[날씨] 대구·경북 대부분 내일 저녁까지 비…더위 계속

입력 2025.08.25 (20:01) 수정 2025.08.25 (20:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

오늘 오전 경주에 규모 2.2 지진…피해 없어

오늘 오전 경주에 규모 2.2 지진…피해 없어
[뉴스7 대구·경북 클로징]

[뉴스7 대구·경북 클로징]

다음
오늘도 덥고 습합니다.

경북 북부 일부와 울릉도, 독도를 제외한 모든 지역에 여전히 폭염경보가 내려져있는데요.

오늘 영덕은 37.6도, 대구는 36.9도까지 올라 매우 무더웠습니다.

내일은 우산을 챙겨야겠습니다.

대구 경북 대부분 지역에 저녁까지 비가 내리겠는데요.

예상강수량은 5~30mm 정도 되겠습니다.

오늘 밤에 중부지방과 호남엔 집중 호우가 내리겠고, 내일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다.

한낮기온은 조금 떨어지겠지만, 여전히 덥겠습니다.

다음은 지역별 내일 기온입니다.

대구와 남부지역은 아침기온 25도 안팎으로 출발해, 한낮에는 33도에서 34도의 기온을 보이며 오늘보다 조금 낮겠습니다.

북부지역은 아침기온 22도에서 25도 분포를 보이겠고, 한낮에는 봉화가 29도, 의성은 32도까지 오르겠습니다.

동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 포항이 27도로 출발하는 등 열대야가 여전하겠고, 한낮에는 29도에서 34도까지 오르겠습니다.

현재 동해남부먼바다에 풍랑예비특보가 내려져 있습니다.

바다의 물결은 최고 3.5m로 매우 높게 일겠고요.

울릉도, 독도엔 강풍예비특보가 내려져 있어, 바람도 강하게 불겠습니다.

비가 오면서 폭염특보는 차차 완화될 수 있습니다.

모레부터는 동풍이 불면서 동해안은 최고 체감온도가 30도 안팎으로 떨어지겠습니다.

날씨정보였습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [날씨] 대구·경북 대부분 내일 저녁까지 비…더위 계속
    • 입력 2025-08-25 20:01:25
    • 수정2025-08-25 20:22:51
    뉴스7(대구)
오늘도 덥고 습합니다.

경북 북부 일부와 울릉도, 독도를 제외한 모든 지역에 여전히 폭염경보가 내려져있는데요.

오늘 영덕은 37.6도, 대구는 36.9도까지 올라 매우 무더웠습니다.

내일은 우산을 챙겨야겠습니다.

대구 경북 대부분 지역에 저녁까지 비가 내리겠는데요.

예상강수량은 5~30mm 정도 되겠습니다.

오늘 밤에 중부지방과 호남엔 집중 호우가 내리겠고, 내일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠습니다.

한낮기온은 조금 떨어지겠지만, 여전히 덥겠습니다.

다음은 지역별 내일 기온입니다.

대구와 남부지역은 아침기온 25도 안팎으로 출발해, 한낮에는 33도에서 34도의 기온을 보이며 오늘보다 조금 낮겠습니다.

북부지역은 아침기온 22도에서 25도 분포를 보이겠고, 한낮에는 봉화가 29도, 의성은 32도까지 오르겠습니다.

동해안과 울릉도, 독도는 아침엔 포항이 27도로 출발하는 등 열대야가 여전하겠고, 한낮에는 29도에서 34도까지 오르겠습니다.

현재 동해남부먼바다에 풍랑예비특보가 내려져 있습니다.

바다의 물결은 최고 3.5m로 매우 높게 일겠고요.

울릉도, 독도엔 강풍예비특보가 내려져 있어, 바람도 강하게 불겠습니다.

비가 오면서 폭염특보는 차차 완화될 수 있습니다.

모레부터는 동풍이 불면서 동해안은 최고 체감온도가 30도 안팎으로 떨어지겠습니다.

날씨정보였습니다.
KBS 지역국
KBS 지역국

이 기사가 좋으셨다면

대구-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?
이 대통령 “주한미군 유연화 <br>동의 어려워”…농축산물 추가 개방 선 그어

이 대통령 “주한미군 유연화 동의 어려워”…농축산물 추가 개방 선 그어
센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까

센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.