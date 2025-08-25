[간추린 단신] 광주 북구, ‘상습 침수’ 수곡천 개선 복구 추진 외

동영상 고정 취소

광주 북구가 지난달 집중 호우 때 유실된 수곡천 제방 복구와 함께 침수 피해 방지를 위한 시설물 설치에 나섭니다.



수곡천은 북구 수곡동에서 용강동을 지나는 소하천으로 지난달 호우 때 일대 37여 ha가 침수돼 농경지와 제방 유실 등 6억 8천여만 원의 피해가 발생했습니다.



북구는 국비 등 총 151억 원을 투입해 오는 2027년 말까지 제방 복구와 수문일체형 펌프 설치 등을 추진할 계획입니다.



세계양궁대회 앞두고 코로나19 급증…대응 강화



다음 달 5일 세계양궁선수권대회 개막을 앞두고 광주 지역 코로나19 확진자가 증가세를 보여 방역당국이 대응에 나섰습니다.



광주시에 따르면 코로나19 표본감시 결과 지난 달 6일부터 일주일간 4명에 그쳤던 입원환자 수가 약 한 달 뒤인 지난 3일부터 일주일간 18명으로 늘었습니다.



이에 따라 광주시는 환자 조기발견을 위한 표본감시기관을 기존 5곳에서 21곳으로 확대 운영하고, 각 자치구와 함께 전담대응조직을 운영하고 있습니다.



광주교육청, ‘학교 밖 청소년 진학박람회’ 개최



광주시교육청이 학교 밖 청소년의 대학 입시를 돕는 진로진학 박람회를 열었습니다.



광주시는 오늘(25일) 학교 밖 청소년지원센터에서 광주·전남 18개 대학이 참여한 가운데 학교 밖 청소년 진로진학박람회를 열고, 대입 설명회와 진학 상담을 진행했습니다.



광주시교육청은 오는 30일에는 학교 밖 청소년 50여 명을 대상으로 1 대 1 진학상담을 통해 맞춤형 대입 지원 설계를 도울 예정입니다.



광주경찰, 개학철 어린이 교통안전 대책 추진



본격적인 개학철을 맞아 경찰이 어린이 교통안전 종합대책을 추진합니다.



광주경찰청과 광주시자치경찰위원회는 앞으로 5주 동안 등하교 시간대에 맞춰 지역내 163개 학교 통학로와 횡단보도에 경찰과 녹색어머니 등을 배치하고 보행안전 지도에 나섭니다.



또 어린이보호구역을 중심으로는 낮 시간대 음주단속을 실시하고 구청과 합동으로 주정차 단속을 강화할 계획입니다.



