[날씨] 광주·전남 내일 폭염 잠시 누그러져…오전 강한 비

오늘도 한낮 폭염이 기승을 부렸습니다.



체감온도가 구례는 36도까지 올랐고, 보성 벌교와 광주도 35도 안팎으로 매우 더웠습니다.



이 더위는 내일까지 비가 내리면서 한풀 꺾이겠습니다.



밤사이에는 여전히 열대야가 나타나겠지만, 내일 한낮 기온은 30도로 오늘보다 4도가량 낮겠습니다.



비는 내일 오후까지 내렸다 그치기를 반복하겠습니다.



예상되는 비의 양은 광주 전남 지역에 20~60mm 고요,



내일 아침부터 오전 사이에 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 쏟아질 수 있어 각별히 주의하셔야겠습니다.



다음은 자세한 지역별 기온입니다. 내일 아침 기온 오늘과 비슷하겠습니다.



낮 최고 기온 담양과 장성 30도까지 오르겠습니다.



여수의 낮 최고 기온 30도, 순천 31도로 오늘보다 1도~5도가량 낮겠습니다.



목포의 한낮 기온 30도, 강진과 해남 31도가 예상됩니다.



바다의 물결은 내일 서해남부 먼바다에서 최고 2.5m로 다소 높겠습니다.



내일 더위는 주춤했다가 모레부터는 다시 구름 많고, 한낮 체감온도가 33도 안팎으로 덥겠습니다.



날씨였습니다.



