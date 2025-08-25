[보도기획K] 도로 공사 현장에 ‘장묘 폐기물 불법 매립’
입력 2025.08.25 (20:10) 수정 2025.08.25 (20:34)
[앵커]
청주 외곽에서 도로 공사를 하던 중 예기치 않은 상황이 발생해 공사가 중단됐습니다.
도로 공사 현장에서 불법 매립된 쓰레기가 무더기로 발견됐기 때문인데요.
어찌 된 일인지 보도기획 K에서 전해드립니다.
함영구 기자
