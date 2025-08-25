[보도기획K] 도로 공사 현장에 ‘장묘 폐기물 불법 매립’

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

[앵커]



청주 외곽에서 도로 공사를 하던 중 예기치 않은 상황이 발생해 공사가 중단됐습니다.



도로 공사 현장에서 불법 매립된 쓰레기가 무더기로 발견됐기 때문인데요.



어찌 된 일인지 보도기획 K에서 전해드립니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!