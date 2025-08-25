[간추린 단신] 청주시, 상습정체 교차로 개선사업 마무리 외

동영상 고정 취소

평소 정체가 자주 발생하는 청주시 내 주요 교차로 개선 사업이 마무리됐습니다.



청주시는 솔밭공원사거리와 장암사거리, 명암타워사거리 등 6곳에 회전 대기차로를 연장하는 등 개선 사업을 완료했다고 설명했습니다.



시비 1억 5천만 원을 투입한 이번 개선 사업은 경찰과 도로교통공단 등과 협의해 진행됐습니다.



진천군, 상수도 공기업 평가 ‘최우수’ 선정



진천군이 행정안전부가 주관한 2025년 지방공기업 경영평가에서 상수도 분야 최우수 기관으로 선정됐습니다.



진천군은 사물 인터넷 기반의 지능형 누수탐사 장비를 활용해 유수율을 높이는 등 지방상수도 현대화 사업에 힘쓰고 취약, 소외 계층에 대한 상수도 요금 감면 등 사회적 약자를 배려한 점이 높은 평가를 받았다고 밝혔습니다.



‘보은 브루어리’ 관광두레 선정



문화체육관광부와 한국관광공사가 주관한 2025년 관광두레 신규 사업체에 '보은 브루어리'가 최종 선정됐습니다.



보은 브루어리는 기존 '보은 양조장'을 젊은 감각으로 재탄생시킨 주민 사업체로, 대추 막걸리와 약주 등 전통주를 현대적으로 재해석해 관광 상품화할 계획입니다.



보은 부르어리는 앞으로 3년간, 최대 5천만 원의 지원금과 안정적 성장을 위한 교육 등 맞춤형 지원을 받게 됩니다.



옥천군, 무연고·노후간판 정비 사업 추진



옥천군이 무연고· 노후 간판 정비 사업을 추진합니다.



사업 대상은 폐업이나 이전으로 방치된 간판과 안전을 위협하는 노후 간판입니다.



옥천군은 다음 달 5일까지 행정복지센터를 통해 정비 신청을 받은 뒤 철거 간판을 선정할 계획입니다.



