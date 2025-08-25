[날씨] 충북 내일까지 비…폭염특보 해제
입력 2025.08.25 (20:13) 수정 2025.08.25 (20:35)
오늘도 푹푹 찌는 무더위가 이어졌는데요.
다만 오후부터 비가 내리면서 충북에 내려진 폭염 특보는 현재 모두 해제됐습니다.
기압골 영향으로 내리는 이번 비는 내일까지 이어지겠는데요.
충북에는 20에서 60mm가량의 비가 예상되고요.
많게는 80mm 이상 내리겠습니다.
비는 돌풍과 벼락을 동반하겠고 특히 내일 새벽부터 오전 사이에는 시간당 30mm 안팎의 강한 비를 퍼붓겠는데요.
비 피해 없도록 유의하시길 바랍니다.
다음은 자세한 지역별 내일 날씨입니다.
내일 아침 기온 청주 26도, 증평 25도, 충주와 음성은 24도가 예상되고요.
제천은 23도로 출발하겠습니다.
일부 지역에서는 밤사이 열대야가 나타나는 곳도 있겠습니다.
한낮 기온은 청주 31도, 충주와 진천 30도, 제천 29도로 오늘보다 낮겠습니다.
비가 지나고 다시 기온이 올라 더워지겠습니다.
날씨였습니다.
