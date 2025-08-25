뉴스 9

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

입력 2025.08.25 (21:18) 수정 2025.08.25 (22:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

현대제철·네이버 ‘직접 교섭’ 요구 봇물…정부 시행지침 ‘촉각’

현대제철·네이버 ‘직접 교섭’ 요구 봇물…정부 시행지침 ‘촉각’
[단독] 두 달 전 이미 ‘미흡’ 판정…정부 점검에도 산재 반복, 왜?

[단독] 두 달 전 이미 ‘미흡’ 판정…정부 점검에도 산재 반복, 왜?

다음
[앵커]

오늘(25일) 또 맨홀 사망 사고가 발생했습니다.

맨홀 아래에서 하수관 보수 공사를 하던 40대 작업자가 숨졌습니다.

갑자기 쏟아진 비에 미처 대피하지 못하고 빗물에 휩쓸린 것으로 보입니다.

여소연 기자의 보도입니다.

[리포트]

불과 10여 분 사이 20mm 폭우가 쏟아진 서울 강서구.

오늘 오전 8시 반쯤 이 지역 도로 맨홀 아래에서 40대 작업자가 빗물에 휩쓸렸습니다.

당시 현장에서는 이 작업자를 비롯한 5명이 하수관 보수 작업을 하고 있었습니다.

[목격자 : "비가 엄청 많이 왔는데 오전 8시 반쯤에 비명 소리가 나서 사고난 줄 알았어요. 사람 비명 소리."]

등촌역 인근 맨홀에서 작업 중이던 남성은 하수관로를 타고 떠내려가 약 1시간 만에 가양빗물펌프장에서 발견됐습니다.

사고 지점에서 1.4km 정도를 떠내려간 겁니다.

발견 당시 이미 심정지 상태였습니다.

[김세영/서울강서소방서 안전팀장 : "가양빗물펌프장이 있으면, 지하 2.5m 지점으로 내려가서 수심 4m 정도 깊이에서 발견됐습니다."]

안전 등을 관리하는 감리 담당자는 현장에 없었던 것으로 확인됐습니다.

보수 작업을 발주한 강서구청은 "담당자가 관리하는 공사장이 여러 개라서, 한 현장에 상주하지는 않는다"고 밝혔습니다.

또, "비 오는 날엔 작업을 하지 못하게 돼 있고, 작업 전 구청 승인도 받아야 하는데, 이번엔 사고 이후에야 작업 사실을 알게 됐다"고 설명했습니다.

지난달엔 서울 금천구 맨홀 안에서 70대 작업자가 질식해 숨지는 등, 올해 들어 지난달까지 맨홀에서 작업 중에 숨진 노동자는 6명에 달합니다.

KBS 뉴스 여소연입니다.

촬영기자:이병권/영상편집:서윤지/화면제공:서울 강서소방서·시청자 김택준/그래픽:김지훈 김지혜

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
    • 입력 2025-08-25 21:18:17
    • 수정2025-08-25 22:12:59
    뉴스 9
[앵커]

오늘(25일) 또 맨홀 사망 사고가 발생했습니다.

맨홀 아래에서 하수관 보수 공사를 하던 40대 작업자가 숨졌습니다.

갑자기 쏟아진 비에 미처 대피하지 못하고 빗물에 휩쓸린 것으로 보입니다.

여소연 기자의 보도입니다.

[리포트]

불과 10여 분 사이 20mm 폭우가 쏟아진 서울 강서구.

오늘 오전 8시 반쯤 이 지역 도로 맨홀 아래에서 40대 작업자가 빗물에 휩쓸렸습니다.

당시 현장에서는 이 작업자를 비롯한 5명이 하수관 보수 작업을 하고 있었습니다.

[목격자 : "비가 엄청 많이 왔는데 오전 8시 반쯤에 비명 소리가 나서 사고난 줄 알았어요. 사람 비명 소리."]

등촌역 인근 맨홀에서 작업 중이던 남성은 하수관로를 타고 떠내려가 약 1시간 만에 가양빗물펌프장에서 발견됐습니다.

사고 지점에서 1.4km 정도를 떠내려간 겁니다.

발견 당시 이미 심정지 상태였습니다.

[김세영/서울강서소방서 안전팀장 : "가양빗물펌프장이 있으면, 지하 2.5m 지점으로 내려가서 수심 4m 정도 깊이에서 발견됐습니다."]

안전 등을 관리하는 감리 담당자는 현장에 없었던 것으로 확인됐습니다.

보수 작업을 발주한 강서구청은 "담당자가 관리하는 공사장이 여러 개라서, 한 현장에 상주하지는 않는다"고 밝혔습니다.

또, "비 오는 날엔 작업을 하지 못하게 돼 있고, 작업 전 구청 승인도 받아야 하는데, 이번엔 사고 이후에야 작업 사실을 알게 됐다"고 설명했습니다.

지난달엔 서울 금천구 맨홀 안에서 70대 작업자가 질식해 숨지는 등, 올해 들어 지난달까지 맨홀에서 작업 중에 숨진 노동자는 6명에 달합니다.

KBS 뉴스 여소연입니다.

촬영기자:이병권/영상편집:서윤지/화면제공:서울 강서소방서·시청자 김택준/그래픽:김지훈 김지혜
여소연
여소연 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?
이 대통령 “주한미군 유연화 <br>동의 어려워”…농축산물 추가 개방 선 그어

이 대통령 “주한미군 유연화 동의 어려워”…농축산물 추가 개방 선 그어
센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까

센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.