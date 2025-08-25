또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

동영상 고정 취소

[앵커]



오늘(25일) 또 맨홀 사망 사고가 발생했습니다.



맨홀 아래에서 하수관 보수 공사를 하던 40대 작업자가 숨졌습니다.



갑자기 쏟아진 비에 미처 대피하지 못하고 빗물에 휩쓸린 것으로 보입니다.



여소연 기자의 보도입니다.



[리포트]



불과 10여 분 사이 20mm 폭우가 쏟아진 서울 강서구.



오늘 오전 8시 반쯤 이 지역 도로 맨홀 아래에서 40대 작업자가 빗물에 휩쓸렸습니다.



당시 현장에서는 이 작업자를 비롯한 5명이 하수관 보수 작업을 하고 있었습니다.



[목격자 : "비가 엄청 많이 왔는데 오전 8시 반쯤에 비명 소리가 나서 사고난 줄 알았어요. 사람 비명 소리."]



등촌역 인근 맨홀에서 작업 중이던 남성은 하수관로를 타고 떠내려가 약 1시간 만에 가양빗물펌프장에서 발견됐습니다.



사고 지점에서 1.4km 정도를 떠내려간 겁니다.



발견 당시 이미 심정지 상태였습니다.



[김세영/서울강서소방서 안전팀장 : "가양빗물펌프장이 있으면, 지하 2.5m 지점으로 내려가서 수심 4m 정도 깊이에서 발견됐습니다."]



안전 등을 관리하는 감리 담당자는 현장에 없었던 것으로 확인됐습니다.



보수 작업을 발주한 강서구청은 "담당자가 관리하는 공사장이 여러 개라서, 한 현장에 상주하지는 않는다"고 밝혔습니다.



또, "비 오는 날엔 작업을 하지 못하게 돼 있고, 작업 전 구청 승인도 받아야 하는데, 이번엔 사고 이후에야 작업 사실을 알게 됐다"고 설명했습니다.



지난달엔 서울 금천구 맨홀 안에서 70대 작업자가 질식해 숨지는 등, 올해 들어 지난달까지 맨홀에서 작업 중에 숨진 노동자는 6명에 달합니다.



KBS 뉴스 여소연입니다.



촬영기자:이병권/영상편집:서윤지/화면제공:서울 강서소방서·시청자 김택준/그래픽:김지훈 김지혜



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!