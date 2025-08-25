뉴스 9

[단독] 두 달 전 이미 ‘미흡’ 판정…정부 점검에도 산재 반복, 왜?

입력 2025.08.25 (21:20) 수정 2025.08.25 (22:15)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
박성재 전 장관 ‘내란 공모’ 본격 수사…심우정 전 총장도 압수수색

박성재 전 장관 ‘내란 공모’ 본격 수사…심우정 전 총장도 압수수색

다음
[앵커]

최근 근로자 사망 사고가 난 포스코이앤씨 공사 현장과 경북 청도 열차 사고 현장, KBS 취재 결과 이 두 현장 모두 두 달 전 국토부 점검에서 모두 안전 관리 미흡 판정을 받았던 것으로 확인됐습니다.

안전 조치를 요구 받은 현장들에서 사망 사고가 잇따른 겁니다.

원동희 기자가 단독 보도합니다.

[리포트]

지난 6월 국토부의 장마 대비 점검 당시 경북 청도역 공사 현장은 '안전관리 미흡' 판정을 받았습니다.

해당 구간의 근로자 이동 통로가 제대로 확보되어 있지 않고, 비탈면 관리가 부실하다는 지적이었습니다.

이후 폭우에 인근 비탈면들이 쓸려 내려갔고, 복구에 나선 직원들은 여전히 좁은 철로 옆으로 이동하다 참변을 당했습니다.

이재명 대통령이 질타했던 포스코이앤씨 고속도로 현장도 마찬가지.

흙비탈면 관리 부실 등 곳곳에서 미흡 지적이 나왔지만 두 달 뒤, 느슨한 현장 관리 속에 천공기 끼임 사고가 발생했습니다.

경북 경산의 상수도 공사 현장 역시 국토부의 안전 조치 요구 이후 한 달 만에 사망사고가 났습니다.

차량 통행 관리 신호수와 공사 안내 표지판 설치가 안 된 상태에서 60대 근로자가 작업 도중 차에 치여 숨진 겁니다.

이 사고들의 공통점은 현장 안전 점검에서 미흡 판정을 받고, 모두 국토부에 현장 조치가 완료됐다는 보고를 한 곳입니다.

인력, 예산 부족에 최소한의 범위만 조사하거나 '서류'로만 후속 점검을 한 경우가 많았던 겁니다.

처벌 수위도 낮았습니다.

벌점과 과태료 처분은 단 70여 건, 대부분은 현장 계도에 그쳤습니다.

[신영대/국회 국토교통위원/더불어민주당 : "후속 점검 자체가 미흡하다 보니 실제 지시를 받는 현장에서는 그냥 일회성 조치로 인식하는 것, 그것 때문에 실효성이 많이 부족한 것 같습니다."]

국토부의 최근 전국 건설 현장 2천여 곳 전수조사 결과, 적발된 안전 문제는 총 3천여 건.

추락방지 시설 등 안전과 직결되는 구조물 설치 부실이 대부분이었습니다.

10대 건설사 중에선 대우와 DL이앤씨, 롯데, 현대, GS, HDC, 포스코이앤씨 순으로 지적이 많았습니다.

KBS 뉴스 원동희입니다.

촬영기자:임태호 황종원 영상편집:이진이/그래픽:김성일/영상제공:더불어민주당 신영대 의원실

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [단독] 두 달 전 이미 ‘미흡’ 판정…정부 점검에도 산재 반복, 왜?
    • 입력 2025-08-25 21:20:54
    • 수정2025-08-25 22:15:52
    뉴스 9
[앵커]

최근 근로자 사망 사고가 난 포스코이앤씨 공사 현장과 경북 청도 열차 사고 현장, KBS 취재 결과 이 두 현장 모두 두 달 전 국토부 점검에서 모두 안전 관리 미흡 판정을 받았던 것으로 확인됐습니다.

안전 조치를 요구 받은 현장들에서 사망 사고가 잇따른 겁니다.

원동희 기자가 단독 보도합니다.

[리포트]

지난 6월 국토부의 장마 대비 점검 당시 경북 청도역 공사 현장은 '안전관리 미흡' 판정을 받았습니다.

해당 구간의 근로자 이동 통로가 제대로 확보되어 있지 않고, 비탈면 관리가 부실하다는 지적이었습니다.

이후 폭우에 인근 비탈면들이 쓸려 내려갔고, 복구에 나선 직원들은 여전히 좁은 철로 옆으로 이동하다 참변을 당했습니다.

이재명 대통령이 질타했던 포스코이앤씨 고속도로 현장도 마찬가지.

흙비탈면 관리 부실 등 곳곳에서 미흡 지적이 나왔지만 두 달 뒤, 느슨한 현장 관리 속에 천공기 끼임 사고가 발생했습니다.

경북 경산의 상수도 공사 현장 역시 국토부의 안전 조치 요구 이후 한 달 만에 사망사고가 났습니다.

차량 통행 관리 신호수와 공사 안내 표지판 설치가 안 된 상태에서 60대 근로자가 작업 도중 차에 치여 숨진 겁니다.

이 사고들의 공통점은 현장 안전 점검에서 미흡 판정을 받고, 모두 국토부에 현장 조치가 완료됐다는 보고를 한 곳입니다.

인력, 예산 부족에 최소한의 범위만 조사하거나 '서류'로만 후속 점검을 한 경우가 많았던 겁니다.

처벌 수위도 낮았습니다.

벌점과 과태료 처분은 단 70여 건, 대부분은 현장 계도에 그쳤습니다.

[신영대/국회 국토교통위원/더불어민주당 : "후속 점검 자체가 미흡하다 보니 실제 지시를 받는 현장에서는 그냥 일회성 조치로 인식하는 것, 그것 때문에 실효성이 많이 부족한 것 같습니다."]

국토부의 최근 전국 건설 현장 2천여 곳 전수조사 결과, 적발된 안전 문제는 총 3천여 건.

추락방지 시설 등 안전과 직결되는 구조물 설치 부실이 대부분이었습니다.

10대 건설사 중에선 대우와 DL이앤씨, 롯데, 현대, GS, HDC, 포스코이앤씨 순으로 지적이 많았습니다.

KBS 뉴스 원동희입니다.

촬영기자:임태호 황종원 영상편집:이진이/그래픽:김성일/영상제공:더불어민주당 신영대 의원실
원동희
원동희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?
이 대통령 “주한미군 유연화 <br>동의 어려워”…농축산물 추가 개방 선 그어

이 대통령 “주한미군 유연화 동의 어려워”…농축산물 추가 개방 선 그어
센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까

센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.