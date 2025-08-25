민주당 충북도의원 일동 “김영환 지사 돈봉투 의혹, 철저히 규명해야”

동영상 고정 취소

김영환 충북도지사의 돈봉투 수수 의혹과 관련해 더불어민주당 충북도의원들이 오늘 공동 성명을 내고, 철저한 진상 규명을 촉구했습니다.



이들은 돈봉투 수수 의혹으로 충북도정의 도덕성과 투명성이 흔들리고 있다면서 김 지사는 진상이 밝혀질 때까지 도정 운영에 거리를 둬야 한다고 주장했습니다.



또, 의혹이 사실로 확인되면 도민 앞에 사죄하고 지사 자리에서 물러나라고 요구했습니다.



앞서 경찰은 김 지사가 지역 사업가 두 명으로부터 500만 원이 든 돈봉투를 받은 것으로 보고 지난 21일 도청 등을 압수수색 했습니다.



