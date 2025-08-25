오송참사 국정조사 처리 임박?…충북 야당 단체장 “연기해야”

동영상 고정 취소

[앵커]



오송 참사 국정조사 계획서가 예정대로 이달 안에 국회 문턱을 넘을지 관심인데요.



충북의 일부 단체장이 잇따라 국정조사 연기를 요청하고 나서면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있습니다.



보도에 이유진 기자입니다.



[리포트]



오는 27일 오송 참사 국정조사 계획서 처리를 예고한 더불어민주당.



참사 2년여 만에 여당 주도로 국정조사가 시작될지 관심이 커지고 있습니다.



다만 국민의힘 일부에서는 시기를 놓고 부정적인 기류가 여전합니다.



특히 김영환 지사에 이어 같은 국민의힘 소속인 김창규 제천시장과 정영철 영동군수도 국정조사 연기에 대해 공식적으로 목소리를 냈습니다.



[김창규/제천시장 : "우리 행사 전체 일정에 큰 피해가 되지 않도록 국정조사 일정을 잘 조정해 주십사 하는 게 저희의 소망 사항입니다."]



영동세계국악엑스포와 제천국제한방천연물산업엑스포 등 대규모 국제 행사를 앞두고 차질을 빚을 거란 주장입니다.



영동은 37억 8천만 원, 제천은 32억 8천만 원 넘는 수익을 내는 게 목표.



하지만 입장권 사전 판매 현황을 살펴보면 제천과 영동이 각각 51%, 25% 수준에 그칩니다.



이처럼 판매가 부진한 데다 조직위원장 공백까지 겹치면 행사 공신력에도 타격이 생길 거라고 우려하고 있습니다.



[정영철/영동군수 : "조직위원장님이신 우리 김영환 충북도지사님께서 여러 가지 어려운 여건에 계신 것 같아요. 국회에 정확하게, 저희 의사가 전달될 수 있도록 (하겠습니다)."]



오송 참사 피해자와 시민대책위원회 등은 국제 행사를 핑계로 또다시 상처 주는 것에 불과하다고 일축했습니다.



철저한 진상 규명과 재발 방지책 마련이 우선이라고 강조했습니다.



[김성훈/오송 참사 시민대책위원회 : "(자치단체가) 진상조사에 협조하거나 해서 진상규명이 됐다고 하면 국정조사가 지금 시행될 일이 없을 텐데, 이제야 국정조사가 본격적으로 통과될 것 같으니까 연기하자고 (하는 것입니다)."]



오송 참사 국정조사 시기를 두고 입장이 크게 나뉘는 가운데 국회가 어떤 결론을 낼지 주목됩니다.



KBS 뉴스 이유진입니다.



촬영기자:강사완/그래픽:김선영



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!