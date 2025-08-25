군산해경 간부 ‘도박 혐의’로 조사

동영상 고정 취소

군산경찰서는 도박 혐의를 받는 군산해경 소속 간부 경찰관에 대한 수사를 마무리해 검찰에 넘겼습니다.



이 간부는 지난 6일 군산시 나운동에서 도박을 한 혐의로 붙잡혀 수사를 받았으며, 현장에선 판돈 등이 발견됐지만 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌습니다.



해경은 파출소장을 맡고 있던 해당 간부를 섬 지역 출장소로 발령 조치했습니다.



