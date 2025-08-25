뉴스9(전주)

경찰, ‘주식 차명 거래’ 이춘석 관련 29명 조사

입력 2025.08.25 (21:40) 수정 2025.08.25 (21:41)

주식 차명 거래 의혹을 받는 이춘석 의원과 관련해 경찰이, 피의자로 입건한 이 의원과 차 모 보좌관을 포함해 모두 29명에 대한 수사를 마쳤습니다.

서울경찰청은 기존 5건에 2건의 추가 고발장을 접수한 가운데, 고발된 두 사람 외에 추가 입건 대상자는 아직 없는 것으로 보고 있습니다.

경찰은, 필요하다면 언제든 추가 소환 조사할 계획이고, 구속영장 신청 검토 여부에 대해선 밝힐 수 없다고 설명했습니다.

  • 경찰, ‘주식 차명 거래’ 이춘석 관련 29명 조사
    • 입력 2025-08-25 21:40:32
    • 수정2025-08-25 21:41:58
    뉴스9(전주)
안승길 기자

