국가인권위원회, 오송 참사 피해자 진료기록 무단 취득 ‘진정 기각’
입력 2025.08.25 (21:44) 수정 2025.08.25 (21:46)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
충청북도와 청주시가 오송 지하차도 참사 유가족과 생존자들의 동의 없이, 정신의료기관 진료기록 등 민감한 개인정보를 무단 취득했다는 논란과 관련해, 국가인권위원회가 진정을 기각했습니다.
인권위는 자치단체가 진료기록을 동의 없이 받은 것은 개인정보 자기 결정권을 침해한 것이지만, 비공개로 관리돼 추가 피해 우려가 적고 늦게라도 동의서를 받은 점을 고려해 피해자들의 진정을 기각했다고 밝혔습니다.
피해자들은 이에 불복해 행정심판 제기 등을 검토하기로 했습니다.
인권위는 자치단체가 진료기록을 동의 없이 받은 것은 개인정보 자기 결정권을 침해한 것이지만, 비공개로 관리돼 추가 피해 우려가 적고 늦게라도 동의서를 받은 점을 고려해 피해자들의 진정을 기각했다고 밝혔습니다.
피해자들은 이에 불복해 행정심판 제기 등을 검토하기로 했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 국가인권위원회, 오송 참사 피해자 진료기록 무단 취득 ‘진정 기각’
-
- 입력 2025-08-25 21:44:27
- 수정2025-08-25 21:46:59
충청북도와 청주시가 오송 지하차도 참사 유가족과 생존자들의 동의 없이, 정신의료기관 진료기록 등 민감한 개인정보를 무단 취득했다는 논란과 관련해, 국가인권위원회가 진정을 기각했습니다.
인권위는 자치단체가 진료기록을 동의 없이 받은 것은 개인정보 자기 결정권을 침해한 것이지만, 비공개로 관리돼 추가 피해 우려가 적고 늦게라도 동의서를 받은 점을 고려해 피해자들의 진정을 기각했다고 밝혔습니다.
피해자들은 이에 불복해 행정심판 제기 등을 검토하기로 했습니다.
인권위는 자치단체가 진료기록을 동의 없이 받은 것은 개인정보 자기 결정권을 침해한 것이지만, 비공개로 관리돼 추가 피해 우려가 적고 늦게라도 동의서를 받은 점을 고려해 피해자들의 진정을 기각했다고 밝혔습니다.
피해자들은 이에 불복해 행정심판 제기 등을 검토하기로 했습니다.
-
-
송근섭 기자 sks85@kbs.co.kr송근섭 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.