제주시 이도2동 일대 1,300여 가구 정전…40분 만에 복구

오늘(25일) 오후 2시 40분쯤 제주시 이도2동 등 일대에서 정전이 발생해 천3백여 가구가 불편을 겪었습니다.



이번 정전은 40여 분 만에 복구됐는데, 엘리베이터 갇힘 사고 1건을 포함해 119에 모두 3건의 신고가 접수됐습니다.



한전 제주본부는 이도이동 아파트 재건축을 위해 공사업체가 수목 제거 작업을 하다가 수목이 전기 설비와 접촉하면서 정전이 발생했던 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있습니다.



