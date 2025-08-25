제주시 이도2동 일대 1,300여 가구 정전…40분 만에 복구
입력 2025.08.25 (21:48) 수정 2025.08.25 (21:54)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘(25일) 오후 2시 40분쯤 제주시 이도2동 등 일대에서 정전이 발생해 천3백여 가구가 불편을 겪었습니다.
이번 정전은 40여 분 만에 복구됐는데, 엘리베이터 갇힘 사고 1건을 포함해 119에 모두 3건의 신고가 접수됐습니다.
한전 제주본부는 이도이동 아파트 재건축을 위해 공사업체가 수목 제거 작업을 하다가 수목이 전기 설비와 접촉하면서 정전이 발생했던 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있습니다.
이번 정전은 40여 분 만에 복구됐는데, 엘리베이터 갇힘 사고 1건을 포함해 119에 모두 3건의 신고가 접수됐습니다.
한전 제주본부는 이도이동 아파트 재건축을 위해 공사업체가 수목 제거 작업을 하다가 수목이 전기 설비와 접촉하면서 정전이 발생했던 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 제주시 이도2동 일대 1,300여 가구 정전…40분 만에 복구
-
- 입력 2025-08-25 21:48:19
- 수정2025-08-25 21:54:42
오늘(25일) 오후 2시 40분쯤 제주시 이도2동 등 일대에서 정전이 발생해 천3백여 가구가 불편을 겪었습니다.
이번 정전은 40여 분 만에 복구됐는데, 엘리베이터 갇힘 사고 1건을 포함해 119에 모두 3건의 신고가 접수됐습니다.
한전 제주본부는 이도이동 아파트 재건축을 위해 공사업체가 수목 제거 작업을 하다가 수목이 전기 설비와 접촉하면서 정전이 발생했던 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있습니다.
이번 정전은 40여 분 만에 복구됐는데, 엘리베이터 갇힘 사고 1건을 포함해 119에 모두 3건의 신고가 접수됐습니다.
한전 제주본부는 이도이동 아파트 재건축을 위해 공사업체가 수목 제거 작업을 하다가 수목이 전기 설비와 접촉하면서 정전이 발생했던 것으로 보고 정확한 원인을 조사하고 있습니다.
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.