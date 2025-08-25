뉴스9(제주)

“카지노 칩 갚아라”…호텔서 중국인 감금한 일당 3명 검거

입력 2025.08.25 (21:48) 수정 2025.08.25 (21:53)

빌린 카지노 칩을 갚지 않은 40대 중국인을 감금한 중국인 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.

제주서부경찰서는 폭력행위처벌법 위반 혐의로 중국인 3명을 입건해 조사하고 있다고 밝혔습니다.

이들은 지난 20일 오전 8시부터 15시간가량 도내 한 호텔 객실에서 40대 중국인 남성의 여권과 신분증을 빼앗고 객실 안에 감금해 협박한 혐의를 받고 있습니다.

경찰조사 결과, 40대 중국인 남성은 도내 호텔 카지노에서 도박을 하다 돈을 잃고 피의자들에게 현금 2천만 원 상당의 카지노 칩을 빌린 것으로 드러났습니다.

고민주
고민주 기자

