“체코 원전 수출 무리한 계약…철저한 조사 촉구”

동영상 고정 취소

탈핵경남시민행동 등 시민단체가 오늘(25일) 경남도청에서 기자회견을 열고, 윤석열 정부 때 한수원과 한전이 체코 정부와 맺은 원자력발전소 건설 계약에 대한 철저한 조사와 책임자 문책을 촉구했습니다.



이들은 한수원 등이 체코에 제시한 원전의 저렴한 건설 비용과 공사 기간 단축 등은 국익을 해칠 수 있는 무리한 협약이었다며 철저한 수사를 주장했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!