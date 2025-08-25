뉴스9(창원)

“체코 원전 수출 무리한 계약…철저한 조사 촉구”

입력 2025.08.25 (21:48) 수정 2025.08.25 (21:57)

탈핵경남시민행동 등 시민단체가 오늘(25일) 경남도청에서 기자회견을 열고, 윤석열 정부 때 한수원과 한전이 체코 정부와 맺은 원자력발전소 건설 계약에 대한 철저한 조사와 책임자 문책을 촉구했습니다.

이들은 한수원 등이 체코에 제시한 원전의 저렴한 건설 비용과 공사 기간 단축 등은 국익을 해칠 수 있는 무리한 협약이었다며 철저한 수사를 주장했습니다.

  "체코 원전 수출 무리한 계약…철저한 조사 촉구"
    입력 2025-08-25 21:48:27
    수정2025-08-25 21:57:46
    뉴스9(창원)
탈핵경남시민행동 등 시민단체가 오늘(25일) 경남도청에서 기자회견을 열고, 윤석열 정부 때 한수원과 한전이 체코 정부와 맺은 원자력발전소 건설 계약에 대한 철저한 조사와 책임자 문책을 촉구했습니다.

이들은 한수원 등이 체코에 제시한 원전의 저렴한 건설 비용과 공사 기간 단축 등은 국익을 해칠 수 있는 무리한 협약이었다며 철저한 수사를 주장했습니다.
