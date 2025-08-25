조국, 김해 봉하 묘역 참배…내일부터 호남 일정
입력 2025.08.25 (21:48) 수정 2025.08.25 (21:58)
조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 오늘(25일) 김해 봉하마을을 방문해 노무현 전 대통령 묘역을 참배했습니다.
조 원장은 묘역 방명록에 "돌아왔습니다. 그립습니다. 초심 잃지 않겠습니다" 라고 썼고, 이후엔 권양숙 여사를 예방했습니다.
조 원장은 어제(24일) 양산 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방했고, 내일(26일)부터는 호남 일정을 이어갑니다.
