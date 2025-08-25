“제2공항 갈등, 대통령실이 해결해야…도민 결정 중요”

동영상 고정 취소

제주 제2공항 반대단체가 2공항을 둘러싼 갈등 문제를 대통령실이 나서 직접 해결하라고 촉구했습니다.



제주제2공항강행저지비상도민회의는 성명을 내고 "제2공항 갈등 해결을 위한 진정서 답변이 한 달 만에 나왔는데, 답변 주체는 대통령실이 아닌 국토부 제주지방항공청이었다"며 "제2공항 10년 갈등을 어떻게 해결하려고 하는지 대통령실이 직접 대답해야 한다"고 주장했습니다.



또 "충분한 숙의를 거쳐, 2공항이 정말 필요한지, 입지가 환경적으로 적합한지 도민들이 결정하게 하라"고 요구했습니다.



