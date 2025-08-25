통영서 실외 작업 중 쓰러진 남성, 열사병 숨져
입력 2025.08.25 (21:49) 수정 2025.08.25 (21:59)
경남의 온열질환 사망자가 추가로 발생했습니다.
경상남도는 지난 18일 통영의 한 실외 작업장에서 쓰러져 열사병 진단을 받은 50대 남성이 사흘 만에 부산의 한 병원에서 숨졌다고 밝혔습니다.
지난 5월부터 오늘(25일)까지 경남의 온열질환 사망자는 세 명, 온열질환자는 348명입니다.
