진주형 미래 대중교통 사업 추진보고회 열려

진주시가 오는 10월 시범 도입을 준비하는 광역환승제 도입 등 미래 모빌리티 사업 추진 보고회를 열고 추진 상황을 점검했습니다.



이 사업은 모든 대중교통을 이용한 뒤 진주 시내버스 환승 때 1,650원을 적립해 주는 광역 교통 무료 환승제와 수요응답형 교통수단인 콜버스 운영을 포함합니다.



