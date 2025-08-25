삼척 가곡서 산불 발생…“말벌 집 태우다 화재 추정”

동영상 고정 취소

오늘(25일) 낮 12시쯤 삼척시 가곡면 오목리 마을회관 인근 야산에서 불이 나 6시간여 만에 꺼졌습니다.



산불 진화 작업을 벌이던 50대 가곡면사무소 직원과 20대 119 구조대원 등 2명이 타박상과 탈진 증상으로 의료원에 이송됐고, 산림 3헥타르가 소실된 것으로 추정됩니다.



산림당국은 70대 지역 주민이 말벌 집을 제거하려다 불을 낸 것으로 보고, 정확한 화재 원인 등을 조사하고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!