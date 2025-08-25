뉴스9(강릉)

경찰 2명 뿌리치고 도주…12시간 만에 재검거

입력 2025.08.25 (21:54) 수정 2025.08.25 (22:10)

삼척 가곡서 산불 발생…"말벌 집 태우다 화재 추정"

삼척 가곡서 산불 발생…"말벌 집 태우다 화재 추정"
영동지역 무더위 지속…피서객 수난사고 잇따라

영동지역 무더위 지속…피서객 수난사고 잇따라

[앵커]

어제(24일) 오후 횡성의 한 시골 마을 마트에서 식료품을 훔치려 한 외국인 남성이 주인에게 붙잡혔습니다.

이후, 경찰이 이 외국인을 넘겨받았는데 순찰차에 태우는 과정에서 놓쳤다가 12시간 만에 재검거했습니다.

조휴연 기자의 보도입니다.

[리포트]

횡성 외곽의 한 마트입니다.

어제(24일) 오후 6시쯤, 베트남 국적의 남성 1명이 마트 주인에게 붙잡혔습니다.

빵과 야채 등 식료품 7만 8천 원어치를 훔치려다 들킨 겁니다.

신고를 받고 출동한 경찰관 2명이 남성을 인계받았습니다.

그런데 수갑을 채우고 순찰차에 태우려는데 남성이 도망쳐 버렸습니다.

당시, 경찰 2명이 옆에 있었지만 도주를 막지 못했습니다.

[마을 주민/음성변조 : "저희 퇴근하고 나서 나온 일이라. 6시면 다 닫고…."]

경찰에는 비상이 걸렸습니다.

횡성경찰서 직원들은 물론 강원경찰청 형사기동대, 기동순찰대까지 모두 90여 명이 투입돼 이 남성을 추적했습니다.

둔내의 체육공원을 중심으로 반경 2km에서 이 남성을 쫓았습니다.

특히, 논밭과 비닐하우스 등을 집중 수색했습니다.

남성을 찾은 건 도주 12시간만.

자신의 거주지에서 불과 100미터 정도 떨어진 지인 집에 숨어 있었습니다.

경찰은 당시 남성이 팔을 잡고 있던 경찰 손을 갑자기 뿌리치고 도주해, 대응이 어려웠다고 밝혔습니다.

다만, 이 과정에서 경찰관 대응에 문제가 있었는지를 감찰할 계획이라고 덧붙였습니다.

[문준섭/가톨릭관동대 경찰학부 교수 : "피의자 신병 관리나 감시 체계의 근본적인 허점이 존재했다라고 밖에는 볼 수밖에 없는데요. 신병 인수 관계에 있어서 책임 분담이 명확하지 않아서 관리가 미흡했을 가능성이 있다라고…."]

경찰은 이 남성이 불법체류자인 것으로 파악하고 절도와 도주, 출입국관리법 위반 혐의로 입건했습니다.

또, 남성을 숨겨준 지인에 대해서도 범인도피 혐의를 적용할 수 있는지 검토하고 있습니다.

KBS 뉴스 조휴연입니다.

촬영기자:김남범

