경찰 2명 뿌리치고 도주…12시간 만에 재검거

동영상 고정 취소

[앵커]



어제(24일) 오후 횡성의 한 시골 마을 마트에서 식료품을 훔치려 한 외국인 남성이 주인에게 붙잡혔습니다.



이후, 경찰이 이 외국인을 넘겨받았는데 순찰차에 태우는 과정에서 놓쳤다가 12시간 만에 재검거했습니다.



조휴연 기자의 보도입니다.



[리포트]



횡성 외곽의 한 마트입니다.



어제(24일) 오후 6시쯤, 베트남 국적의 남성 1명이 마트 주인에게 붙잡혔습니다.



빵과 야채 등 식료품 7만 8천 원어치를 훔치려다 들킨 겁니다.



신고를 받고 출동한 경찰관 2명이 남성을 인계받았습니다.



그런데 수갑을 채우고 순찰차에 태우려는데 남성이 도망쳐 버렸습니다.



당시, 경찰 2명이 옆에 있었지만 도주를 막지 못했습니다.



[마을 주민/음성변조 : "저희 퇴근하고 나서 나온 일이라. 6시면 다 닫고…."]



경찰에는 비상이 걸렸습니다.



횡성경찰서 직원들은 물론 강원경찰청 형사기동대, 기동순찰대까지 모두 90여 명이 투입돼 이 남성을 추적했습니다.



둔내의 체육공원을 중심으로 반경 2km에서 이 남성을 쫓았습니다.



특히, 논밭과 비닐하우스 등을 집중 수색했습니다.



남성을 찾은 건 도주 12시간만.



자신의 거주지에서 불과 100미터 정도 떨어진 지인 집에 숨어 있었습니다.



경찰은 당시 남성이 팔을 잡고 있던 경찰 손을 갑자기 뿌리치고 도주해, 대응이 어려웠다고 밝혔습니다.



다만, 이 과정에서 경찰관 대응에 문제가 있었는지를 감찰할 계획이라고 덧붙였습니다.



[문준섭/가톨릭관동대 경찰학부 교수 : "피의자 신병 관리나 감시 체계의 근본적인 허점이 존재했다라고 밖에는 볼 수밖에 없는데요. 신병 인수 관계에 있어서 책임 분담이 명확하지 않아서 관리가 미흡했을 가능성이 있다라고…."]



경찰은 이 남성이 불법체류자인 것으로 파악하고 절도와 도주, 출입국관리법 위반 혐의로 입건했습니다.



또, 남성을 숨겨준 지인에 대해서도 범인도피 혐의를 적용할 수 있는지 검토하고 있습니다.



KBS 뉴스 조휴연입니다.



촬영기자:김남범



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!