영동지역 무더위 지속…피서객 수난사고 잇따라

강원 동해안 폭염경보 등 강원도 내 폭염특보가 일부 완화됐지만, 오늘(25일)도 무더위가 이어졌습니다.



오늘(25일) 낮 최고기온은 삼척 36.8도, 정선 36.7, 강릉 구정 35.6도 등이었습니다.



무더위가 이어지면서 올여름 운영을 마친 해수욕장 등에서 피서객 물놀이 사고도 잇따라 주의가 요구됩니다.



어제(24일) 오후 고성 삼포해변과 삼척 광진항 인근에서는 피서객 4명이 각각 물놀이를 하다 물에 빠져, 해양경찰이 구조했습니다.



