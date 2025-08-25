내일까지 전북 서부 중심 많은 비…최대 80mm
입력 2025.08.25 (21:57) 수정 2025.08.25 (22:04)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
오늘 밤부터 내일 오후까지 전북 서부지역을 중심으로 최대 80 밀리미터의 많은 비가 내릴 것으로 보입니다.
그 밖의 시군에도 20에서 60 밀리미터의 비가 내리겠습니다.
전주기상지청은 곳에 따라 강한 비와 함께 돌풍과 천둥, 번개가 예상된다며 주의를 당부했습니다.
한편 폭염특보 발효 지역은 고창과 부안, 임실, 순창 등 6개 시군으로 줄었습니다.
그 밖의 시군에도 20에서 60 밀리미터의 비가 내리겠습니다.
전주기상지청은 곳에 따라 강한 비와 함께 돌풍과 천둥, 번개가 예상된다며 주의를 당부했습니다.
한편 폭염특보 발효 지역은 고창과 부안, 임실, 순창 등 6개 시군으로 줄었습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 내일까지 전북 서부 중심 많은 비…최대 80mm
-
- 입력 2025-08-25 21:57:30
- 수정2025-08-25 22:04:08
오늘 밤부터 내일 오후까지 전북 서부지역을 중심으로 최대 80 밀리미터의 많은 비가 내릴 것으로 보입니다.
그 밖의 시군에도 20에서 60 밀리미터의 비가 내리겠습니다.
전주기상지청은 곳에 따라 강한 비와 함께 돌풍과 천둥, 번개가 예상된다며 주의를 당부했습니다.
한편 폭염특보 발효 지역은 고창과 부안, 임실, 순창 등 6개 시군으로 줄었습니다.
그 밖의 시군에도 20에서 60 밀리미터의 비가 내리겠습니다.
전주기상지청은 곳에 따라 강한 비와 함께 돌풍과 천둥, 번개가 예상된다며 주의를 당부했습니다.
한편 폭염특보 발효 지역은 고창과 부안, 임실, 순창 등 6개 시군으로 줄었습니다.
-
-
한주연 기자 jyhan31@kbs.co.kr한주연 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.