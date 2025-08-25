뉴스9(전주)

내일까지 전북 서부 중심 많은 비…최대 80mm

입력 2025.08.25 (21:57) 수정 2025.08.25 (22:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

고령층의 ‘디지털 공포’…“배우면 어렵지 않아요!”

고령층의 ‘디지털 공포’…“배우면 어렵지 않아요!”
임실서 도로 공사 중 급수관로 파손…일부 마을 단수

임실서 도로 공사 중 급수관로 파손…일부 마을 단수

다음
오늘 밤부터 내일 오후까지 전북 서부지역을 중심으로 최대 80 밀리미터의 많은 비가 내릴 것으로 보입니다.

그 밖의 시군에도 20에서 60 밀리미터의 비가 내리겠습니다.

전주기상지청은 곳에 따라 강한 비와 함께 돌풍과 천둥, 번개가 예상된다며 주의를 당부했습니다.

한편 폭염특보 발효 지역은 고창과 부안, 임실, 순창 등 6개 시군으로 줄었습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 내일까지 전북 서부 중심 많은 비…최대 80mm
    • 입력 2025-08-25 21:57:30
    • 수정2025-08-25 22:04:08
    뉴스9(전주)
오늘 밤부터 내일 오후까지 전북 서부지역을 중심으로 최대 80 밀리미터의 많은 비가 내릴 것으로 보입니다.

그 밖의 시군에도 20에서 60 밀리미터의 비가 내리겠습니다.

전주기상지청은 곳에 따라 강한 비와 함께 돌풍과 천둥, 번개가 예상된다며 주의를 당부했습니다.

한편 폭염특보 발효 지역은 고창과 부안, 임실, 순창 등 6개 시군으로 줄었습니다.
한주연
한주연 기자

이 기사가 좋으셨다면

전주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?
트럼프, 정상회담 직전 “한국서 숙청 또는 혁명 일어나는듯”

트럼프, 정상회담 직전 “한국서 숙청 또는 혁명 일어나는듯”
센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까

센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.