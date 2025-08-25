내일까지 전북 서부 중심 많은 비…최대 80mm

동영상 고정 취소

오늘 밤부터 내일 오후까지 전북 서부지역을 중심으로 최대 80 밀리미터의 많은 비가 내릴 것으로 보입니다.



그 밖의 시군에도 20에서 60 밀리미터의 비가 내리겠습니다.



전주기상지청은 곳에 따라 강한 비와 함께 돌풍과 천둥, 번개가 예상된다며 주의를 당부했습니다.



한편 폭염특보 발효 지역은 고창과 부안, 임실, 순창 등 6개 시군으로 줄었습니다.



