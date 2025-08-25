임실서 도로 공사 중 급수관로 파손…일부 마을 단수
입력 2025.08.25 (21:57) 수정 2025.08.25 (22:04)
오늘 오후 5시쯤 임실군의 한 도로 공사 현장에서 작업 도중 급수관로가 파손됐습니다.
이 사고로 인명피해는 없었지만 두곡리와 성수면 등 주변 5개 마을이 단수돼 주민들이 불편을 겪고 있습니다.
임실군은 오늘 밤 10시 반쯤 급수가 재개될 걸로 보인다고 밝혔습니다.
