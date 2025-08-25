임실서 도로 공사 중 급수관로 파손…일부 마을 단수

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

오늘 오후 5시쯤 임실군의 한 도로 공사 현장에서 작업 도중 급수관로가 파손됐습니다.



이 사고로 인명피해는 없었지만 두곡리와 성수면 등 주변 5개 마을이 단수돼 주민들이 불편을 겪고 있습니다.



임실군은 오늘 밤 10시 반쯤 급수가 재개될 걸로 보인다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!