충청북도, 학교 주변 유해환경 집중 단속

충청북도가 개학철을 맞아 다음 달 5일까지 초·중·고등학교 주변의 각종 유해 환경을 집중 단속합니다.



단속 대상은 식품 제조·가공업체와 노래연습장, 전자담배 판매업소 등 65곳입니다.



충청북도는 허가나 등록, 신고 없이 식품을 유통·판매하거나 청소년 출입이나 고용 금지를 어기는 등 위법 행위가 적발되면 형사 입건이나 행정처분 의뢰할 방침입니다.



