뉴스9(청주)

더 의미있게…‘소비쿠폰’을 나눔의 기회로

입력 2025.08.25 (22:01) 수정 2025.08.25 (22:08)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

충청북도, 학교 주변 유해환경 집중 단속

충청북도, 학교 주변 유해환경 집중 단속
장애인활동지원사 처우 개선 촉구

장애인활동지원사 처우 개선 촉구

다음
[앵커]

정부가 민생회복 소비쿠폰을 지급한지 한 달이 지났습니다.

경제 활성화를 위한 지원책이지만, 누군가는 이 '소비 쿠폰'을 이웃을 위한 온정, 나눔의 기회로 삼고 있습니다.

진희정 기자입니다.

[리포트]

충주에서 40년 넘게 농장을 운영하며 달걀을 판매해 온 72살 신옥례 씨.

어려운 이웃을 위해 이달 초, 지역 행정복지센터에 108만 원을 기부했습니다.

남편과 아들 며느리, 손자 손녀까지 여섯 명 몫으로 나온 민생회복 소비쿠폰만큼의 현금이었습니다.

어려웠던 시절을 떠올리며 손주들 첫 생일에 365만 원을 기부하는 등 5년 전부터 선행을 이어왔는데, 이번엔 그 모습을 봐온 아들 내외가 먼저 제안했습니다.

대를 이어 베푸는 삶, 3대가 함께해 더 값집니다.

[신옥례/기부 농장 대표 : "손자·손녀들도 이런 걸 배워야 한다 (싶어서) '너희들이 돈을 면장님께 직접 전해드려라' (했어요). 크면 욕심부리지 말고 이웃을 돌아보며 살라는 교훈으로..."]

지난 16일 제천에서는 한 남녀가 소방서에 음료 30잔을 두고 홀연히 사라졌습니다.

두 사람은 신원을 밝히지 않은 채 소비쿠폰을 의미 있게 쓰고 싶어 준비했다는 말만 남겼습니다.

또 청주에선 이웃을 위한 쌀이, 단양에선 성금이 된 소비쿠폰.

양도나 직접 기부가 되지 않지만, 여유가 생긴 곳간 상황만큼 베푸는 기회로 쓰는 선행이 이어지고 있습니다.

[임태규/제천소방서 예방안전과 : "단순한 커피 한 잔을 넘어서 이웃과 공동체를 생각하는 마음이 담겨 있기에, 저희 소방관들에게 무엇보다 큰 응원이 됐습니다. 이런 응원과 격려가 소방관들을 더욱 강하게 만듭니다."]

골목 경제에 활력을 불어넣기 위한 정책 지원금이 이웃의 마음까지 채우는 온정으로 번지고 있습니다.

KBS 뉴스 진희정입니다.

촬영기자:최영준/영상편집:정진욱

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 더 의미있게…‘소비쿠폰’을 나눔의 기회로
    • 입력 2025-08-25 22:01:29
    • 수정2025-08-25 22:08:54
    뉴스9(청주)
[앵커]

정부가 민생회복 소비쿠폰을 지급한지 한 달이 지났습니다.

경제 활성화를 위한 지원책이지만, 누군가는 이 '소비 쿠폰'을 이웃을 위한 온정, 나눔의 기회로 삼고 있습니다.

진희정 기자입니다.

[리포트]

충주에서 40년 넘게 농장을 운영하며 달걀을 판매해 온 72살 신옥례 씨.

어려운 이웃을 위해 이달 초, 지역 행정복지센터에 108만 원을 기부했습니다.

남편과 아들 며느리, 손자 손녀까지 여섯 명 몫으로 나온 민생회복 소비쿠폰만큼의 현금이었습니다.

어려웠던 시절을 떠올리며 손주들 첫 생일에 365만 원을 기부하는 등 5년 전부터 선행을 이어왔는데, 이번엔 그 모습을 봐온 아들 내외가 먼저 제안했습니다.

대를 이어 베푸는 삶, 3대가 함께해 더 값집니다.

[신옥례/기부 농장 대표 : "손자·손녀들도 이런 걸 배워야 한다 (싶어서) '너희들이 돈을 면장님께 직접 전해드려라' (했어요). 크면 욕심부리지 말고 이웃을 돌아보며 살라는 교훈으로..."]

지난 16일 제천에서는 한 남녀가 소방서에 음료 30잔을 두고 홀연히 사라졌습니다.

두 사람은 신원을 밝히지 않은 채 소비쿠폰을 의미 있게 쓰고 싶어 준비했다는 말만 남겼습니다.

또 청주에선 이웃을 위한 쌀이, 단양에선 성금이 된 소비쿠폰.

양도나 직접 기부가 되지 않지만, 여유가 생긴 곳간 상황만큼 베푸는 기회로 쓰는 선행이 이어지고 있습니다.

[임태규/제천소방서 예방안전과 : "단순한 커피 한 잔을 넘어서 이웃과 공동체를 생각하는 마음이 담겨 있기에, 저희 소방관들에게 무엇보다 큰 응원이 됐습니다. 이런 응원과 격려가 소방관들을 더욱 강하게 만듭니다."]

골목 경제에 활력을 불어넣기 위한 정책 지원금이 이웃의 마음까지 채우는 온정으로 번지고 있습니다.

KBS 뉴스 진희정입니다.

촬영기자:최영준/영상편집:정진욱
진희정
진희정 기자

이 기사가 좋으셨다면

청주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?

4시간 뒤 첫 한미정상회담…주요 의제는?
트럼프, 정상회담 직전 “한국서 숙청 또는 혁명 일어나는듯”

트럼프, 정상회담 직전 “한국서 숙청 또는 혁명 일어나는듯”
센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까

센 재벌, 센 상법…이사회 어떻게 바뀔까
또 맨홀 사고로 40대 노동자 <br>사망…작업 중 빗물에 휩쓸려

또 맨홀 사고로 40대 노동자 사망…작업 중 빗물에 휩쓸려
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.