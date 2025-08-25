군산시민문화회관, 전북 첫 건축자산 등록

동영상 고정 취소

전북도는 최근 건축위원회 심의를 거쳐 군산시민문화회관을 제1호 우수건축자산으로 확정했습니다.



군산시민문화회관은 현대 건축의 1세대인 김중업 건축가의 유작으로, 전통 건물의 곡선미와 배 모양의 지붕 등 지역 정체성과 경관적, 예술적 가치를 담은 독창적인 설계로 주목받아 왔습니다.



1989년 개관 이후 지역 문화예술의 중심 기능을 했고, 도시재생 사업을 거쳐 지난해 열린 공간으로 재개장했습니다.



