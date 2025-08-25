뉴스9(전주)

전북도, 혁신도시 공공기관 이탈 방지 대응

입력 2025.08.25 (21:59)

농촌진흥청 일부 부서가 수도권으로 이전한다는 KBS 보도와 관련해 농진청이 이전 계획을 철회한 가운데, 전북도가 혁신도시 공공기관의 이탈 시도에 대한 재발 방지에 나섰습니다.

전북도는 지역 균형 발전이라는 새 정부 기조에 맞게 농진청과 같은 사례가 재발하지 않도록 제도화시키는 방안이 필요하다며 지역 정치권과 공조해 관련 법을 제정하는 등 구체적인 방지책을 마련하겠다고 밝혔습니다.

아울러 아직 경기도 수원에 남은 농진청 식품 관련 부서도 전북으로 완전 이전할 것을 요구했습니다.

조선우
조선우 기자

