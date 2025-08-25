70대 농구팀의 아름다운 도전, “싱가포르 대회 정상 정복”

동영상 고정 취소

9988건강 기획 시리즈에 출연했던 70대, 열정의 농구팀 기억 하시나요.



바로 그팀~



팀 코리아가 싱가포르에서 열릴 라이온시티컵 정상 도전을 위해 마지막 훈련을 마치고 야심찬 출사표를 던졌습니다.



혼자서 단독 드리블을 하고 속공에 나서는데 곧바로 점프 슛, 정확하게 적중.



이번엔 멋진 비하인드 패스.



와우~ 다시 봐도 정말 멋있는데 곧이어 고감도 장거리 3점포가 들어가는게 더 놀라운데요.



3~40대 부를 이길 정도로 실력이 빼어난 70세 이상 농구단, 팀 코리아가 다음 달 라이온시티컵에서 10살 어린 상대팀들을 상대한다는데 당찬 목표한번 들어보시겠습니다.



["팀 코리아 파이팅."]



[정재권/팀 코리아 대표 : "70대 부에 참가하려 했으나 70대부가 없어서 할수 없이 10살 줄여서 60대 부에 나갑니다. 목표는 물론 챔이언이고요 전승 우승이냐 예선 1패 안고 우승이냐죠."]



